Guy Clark: Die 12 besten Songs

Zumindest für den modernen Fan war Guy Clark vielleicht nicht der bekannteste Country-Songwriter, doch sein Einfluss und sein Werk sind essenziell für das Genre. Ein wahrer Poet. Hier sind 12 essenzielle Clark-Tracks, vom kalifornischen Abschied „L.A. Freeway“ bis zum eindringlichen „Desperados Waiting for a Train“.

„Desperados Waiting for a Train“

Dass die Highwaymen – Country-Musics wohl größte Supergroup – diesen Song als ihre zweite Single veröffentlichten, sagt alles über „Desperadoes Waiting on a Train“, das Clark über einen Mitarbeiter von Gulf Oil schrieb, der ein Zimmer im Hotel seiner Großmutter gemietet hatte.

Die Strophen lesen sich wie Vignetten und beleuchten jeweils eine unwahrscheinliche Freundschaft zwischen einem Jungen und einem alternden, überlebensgroßen Texaner. Am Ende ist der Junge erwachsen und der Mann tot, aufgebrochen mit jenem Zug, der ihn an einen anderen Ort bringt.

„My Favorite Picture of You“

Clark verlor seine Frau Susanna 2012 nach einem Kampf gegen Lungenkrebs. In den Siebzigern bildeten die beiden das Zentrum der Folk-Country-Songwriter-Szene von Nashville, als sozialer Knotenpunkt eines Kosmos, zu dem Townes Van Zandt, Steve Earle und Rodney Crowell gehörten. Doch Susanna liebte die ausgelassenen Partys nicht immer, die mit dieser Rolle einhergingen, und eines Tages stand sie draußen, verärgert darüber, dass ihr Mann und Van Zandt wieder einmal betrunken herumtorkelten.

Jemand machte ein Foto, und mehr als 30 Jahre später wurde es zur Inspiration für „My Favorite Picture of You“ vom gleichnamigen Album (es sollte auch Clarks letztes sein). Dass Clark ein Foto bevorzugte, auf dem seine geliebte Frau schön und zugleich verärgert aussieht, sagt alles darüber, wie er Menschlichkeit verstand – voller Humor, Traurigkeit und reizvoller Unvollkommenheiten. „A curse on your lips, but all I can see is beautiful“, sang er zu einem texanisch gefärbten Gitarrenrhythmus.

„Homegrown Tomatoes“

Nur wenige Songwriter können über etwas so Einfaches wie Speck, Salat und Tomaten singen und es wahrhaft bewegend klingen lassen statt albern – und Guy Clark war gewiss einer von ihnen. Vom fünften Studioalbum „Better Days“ ist „Homegrown Tomatoes“ eine süße, schlichte Hommage an die leisen Momente des Lebens und an die Dinge, die in einer immer schnelleren Welt oft verloren gehen.

Es war auch einer der wenigen von Clark selbst aufgenommenen Songs mit Chartwirkung und wurde später von John Denver auf seinem 1988er Album „Higher Ground“ gecovert. „Only two things that money can’t buy“, sang er, „that’s true love and homegrown tomatoes.“ Wie so oft hatte er recht.

„L.A. Freeway“

Bevor er sich endgültig in Nashville niederließ, lebte Clark kurzzeitig in Los Angeles, wo er einen Verlagsvertrag anstrebte und in einer örtlichen Dobro-Fabrik arbeitete. Doch der gebürtige Texaner mochte den Reiz Hollywoods nicht – die langen Stunden auf dem Highway nährten seine Seele nicht, und eines Tages auf der Rückfahrt von einem Auftritt in San Diego kam ihm ein Gedanke.

„If I can just get off of this L.A Freeway without getting killed or caught“, dachte er, erkannte die Kraft der Zeile und notierte sie schnell mit dem Augenbrauenstift seiner Frau Susanna auf die Rückseite einer Burger-Tüte. Die Notiz wurde zur Grundlage für „L.A. Freeway“, den zweiten Song seines Debütalbums „Old No. 1“. Mit einem einfachen Gitarrenanschlag eröffnet, bald begleitet von sehnsuchtsvoller Fiddle, ist es nicht nur ein Lied über das Verlassen Kaliforniens, sondern über den ruhelosen Geist all jener, die sich von einer Realität bedrängt fühlen, der sie zu entkommen träumen.

„She Ain’t Goin’ Nowhere“

Eine ruhelose Frau nimmt in dieser Ballade aus „Old No. 1“ die Straße. Weder Motivation noch Ziel werden genannt, nur das Bedürfnis, die Stadt zu verlassen. Emmylou Harris singt Harmonien auf der Originalaufnahme, die im selben Jahr erschien wie ihr eigenes Karriere-Startalbum „Pieces of the Sky“. Am eindrucksvollsten an „She Ain’t Goin’ Nowhere“ ist jedoch weniger das Personal als die Stärke von Clarks Anhalterin, eine entschlossene Ausreißerin, klug genug, die Gefahren der Straße zu vermeiden. „She had a way of her own“, singt Clark warnend, „like prisoners have a way with a file.“

„That Old Time Feeling“

Was genau ist dieses „old time feeling“ des Titels? Clark liefert keine einfachen Antworten, sondern umkreist das Gefühl mit atemberaubenden Zweizeilern. „And that old time feeling goes sneakin’ down the hall / like an old gray cat in winter, keepin’ close to the wall“, und später zieht es um den Block „like old women with no children, holdin’ hands with the clock.“

Ursprünglich auf dem einflussreichen Album „Old No. 1“ veröffentlicht, walzert „That Old Time Feeling“ durch viereinhalb gespannte Strophen (mit gelegentlichen Harmonien von Emmylou Harris), die Sterblichkeit und Verlust beschreiben – nicht als wörtliche Todesszenen, sondern als deren Schatten in der Nähe.

„Cold Dog Soup“

Außenstehende romantisieren gern das Leben des Poeten, doch Clark wusste aus Erfahrung, dass es anders aussieht. Man kann brillante und legendäre Freunde haben – und ein Talent auf Augenhöhe – und dennoch in einem beliebigen Monat die Miete nicht zahlen können. „Cold Dog Soup“ erschien 1999, Jahrzehnte nach Beginn von Clarks Leben für Poesie und Song, und zu diesem Zeitpunkt hatte er sich mit seinem Los abgefunden – doch leichter machte es das nicht.

Verspielter und eingängiger als viele seiner bekanntesten Songs, verweist „Cold Dog Soup“ auf Weggefährten wie Tom Waits und Clarks launischen Freund Townes Van Zandt sowie auf literarische Figuren wie Allen Ginsberg und Jack Kerouac. Sie alle teilten die Leidenschaft für Ausdruck und Individualität – und denselben Kampf. Clarks Refrain ist so prägnant, als sei er in Stein gemeißelt, eine halbe Warnung im Gewand eines Witzes, weitergegeben und ignoriert von Generationen von Poeten.

„Ain’t no money in poetry / That’s what sets the poet free / I’ve had all the freedom I can stand. Cold dog soup and rainbow pie / Is all it takes to get me by / Fool my belly till the day I die / Cold dog soup and rainbow pie.“

„The Randall Knife“

Clarks Vater war Anwalt, aber ein vielschichtiger Mann: Er kämpfte im Zweiten Weltkrieg und bewahrte lange das Messer auf, das ihm seine eigene Mutter vor dem Krieg mitgegeben hatte. (Clark scherzte einmal, es sei ein texanischer Initiationsritus, als Kind ein „pocket knife and a wet stone“ zu bekommen.)

Ursprünglich 1983 auf „Better Days“ veröffentlicht, handelt „Randall Knife“ von den Schichten, in denen ein Tod über uns hinwegrollt: den Erinnerungen, die wir einfachen Gegenständen beimessen, den Zweifeln an der eigenen Trauer und den Gefühlen, die sich einschleichen, wenn man es am wenigsten erwartet. „They asked me what I wanted, not the law books, not the watch“, sang er. „I need the things he’s haunted.“ Clark wusste, wo wahrer Wert liegt.

„Stuff That Works“

„I got an old blue shirt and it suits me just fine“, sang der stets in Denim gekleidete Clark auf diesem Track seines 1995er Albums „Dublin Blues“. In den Neunzigern hatte er sich als stille, fast mythische Kraft in der Nashville-Songwriter-Szene etabliert – ohne riesigen Ruhm, doch mit Songs, die andere dank größerer Maschinen in die Charts brachten.

Er war respektiert und geschätzt und bewies mit Liedern wie „Stuff That Works“, dass er wusste, worauf es im Leben ankommt: an den einfachen, prägenden Freuden festzuhalten statt immer Glänzenderes zu sammeln – „the kind of stuff you don’t hang up on a wall.“ Wie eine große Liebe, ein gutes Paar Stiefel und ein brillanter Song.

„Boats to Build“

Die Arbeit eines Songwriters ist selten je abgeschlossen, und mit einem literarischen Geist wie Clark werden Songs zu einer lebendigen Reise an einen anderen Ort und in eine andere Zeit – oft ein klarer Blick auf die Welt durch fremde Augen. „Boats to Build“ vom gleichnamigen Album von 1992 greift die Idee des Songwriters als ruhelosen Erbauer jener musikalischen Gefäße auf.

„Sails are just like wings / The wind can make ’em sing / songs of life, songs of hope / songs to keep your dreams afloat“, singt er über sanften Akustikgitarren, verweist aber zugleich auf die harte Arbeit, die nötig ist, um Rohmaterial in etwas Greifbares zu verwandeln – ein Vehikel für Wahrheit, das „sail into the light of day“ kann. Passend nahm der Seefahrer-Poet Jimmy Buffett 2004 eine eigene Version für sein Album „License to Chill“ auf.

„Heartbroke“

Clarks zweites Warner-Bros.-Album „The South Coast of Texas“ von 1981 war eine fesselnde Annäherung an Folk, Western Swing und Bluegrass. Es brachte ihm als Künstler seinen einzigen Country-Top-40-Hit „The Partner Nobody Chose“ sowie „She’s Crazy for Leavin’“, einen späten Achtziger-Nummer-eins-Hit (und Co-Autorenschaft) für Produzent Rodney Crowell.

1980 war Crowell der Erste, der „Heartbroke“ aufnahm, doch Ricky Skaggs’ swingende Version erreichte die Chartspitze. Sowohl Skaggs’ Fassung als auch George Straits Interpretation 1982 auf „Strait From the Heart“ boten eine radiotaugliche Lesart der Zeile „pride is a bitch and a bore when you’re lonely“ – Strait ersetzte „bitch“ durch „drag“. Doch das emotionale Gewicht von Clarks Text blieb spürbar.

„The Last Gunfighter Ballad“

Nicht eine Kugel bringt den titelgebenden Revolverhelden in dieser kargen Ballade ins Grab, sondern beinahe anachronistisch ein Auto. Die Geschichte eines alten Cowboys, der den Geruch von Schwarzpulver oder den „son of a bitch“, in den er seine Waffe entleert, nicht vergessen kann, wurde von Johnny Cash als Titelsong seines 1977er Albums aufgenommen.

In einer ausgreifenden Erzählung erinnert er sich daran, wie er in einer staubigen Straße stand, die heute asphaltiert und vom Verkehr überrannt ist – was schließlich zu seinem Tod führt. Doch Clarks Text ist, wie in „Desperados Waiting for a Train“, auf einer tieferen Ebene weniger eine Geschichte über einen Unfall als über den unerbittlichen Lauf der Zeit. Für seine eigene Version auf „Texas Cookin’“ von 1976 holte Clark den führenden Outlaw jener Ära für die Harmoniegesänge: Waylon Jennings.