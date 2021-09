Wie feiert Gwyneth Paltrow ihren Geburtstag? Natürlich nackt!

Gwyneth Paltrow nutzt ihre Bekanntheit als Schauspielerin schon seit Jahren, um der Welt eine Botschaft zu übermitteln (mit der sich auch ganz gut Geld verdienen lässt). Dazu gehört die Hoffnung auf eine echte Balance zwischen Körper und Seele, mehr Aufmerksamkeit für die kleinen Dinge sowie ein erfülltes Sexleben.

Immer wieder zeigt sich die Ex-Frau von Coldplay-Sänger Chris Martin in den sozialen Netzwerken auch so, wie Gott sie schuf.

So auch am Montag (27. September), als Paltrow 49 Jahre alt wurde. Als Geschenk an sie selbst und die vielen Millionen Fans rund um den Globus teilte sie ein Bild von sich, wie sie hüllenlos in der Badewanne liegt. Freilich befindet die sich im Hause Paltrow nicht im Badezimmer, sondern auf einem Balkon an der frischen Luft.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

„Brillantes Bild“

Während die Schauspielerin ihren freizügigen Schnappschuss völlig unkommentiert auf Instagram einstellte, erhielt sie innerhalb kürzester Zeit die schönsten Komplimente für ihr freizügiges Bild. Kollegin Naomi Watts schrieb etwa darunter: „Brillantes Bild“. Zu den weiteren Gratulanten gehörte unter anderem auch Paris Hilton.

Einige Stunden später zeigte sich Gwyneth Paltrow gerührt von all den liebevollen Botschaften und schrieb in einer Instagram-Story: „Ich liebe euch alle und ich bin komplett überwältigt.“