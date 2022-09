Zum 50. Geburtstag: Gwyneth Paltrow zeigt sich nackt als „goldene Göttin“

Gwyneth Paltrow ist am 27. September 50 Jahre alt geworden – und das feiert die Schauspielerin mit einem ganz besonderen Post: Sie veröffentlichte ein Foto auf Instagram, auf dem sie im Seiten-Profil, nackt und in goldener Farbe bedeckt zu sehen ist. Dazu schrieb sie begleitet von zwei Stern-Emojis: „50“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Das Foto entstand im Rahmen eines Fotoshootings für ihre Wellness- und Lifestyle-Firma Goop. Auf dem Goop-Blog erklärte sie, warum sie sich für die Inszenierung als „goldene Göttin“ – wie ihre Visagistin sie bezeichnete – entschieden hat: „Ich fühle mich so gut, wenn ich 50 werde, und hier geht es darum, dieses Gefühl von Energie und Optimismus auszudrücken, das ich erlebe“, so Paltrow. Außerdem ginge es darum, sich zu amüsieren. „Es geht mehr um den weiblichen Blick und einfach um den Spaß“, fügte sie hinzu.

„Ich denke, Altern ist eine schöne Sache“

Die Schauspielerin erzählte auch, warum sich die gesellschaftliche Wahrnehmung von dem Prozess des Alterns verändern sollte: „Ich denke, Altern ist eigentlich eine schöne Sache. Wir müssen nur unsere Wahrnehmungen öffnen. Wenn man mehr man selbst wird, öffnet sich das Leben wirklich“. Im Zuge dessen verglich sie ihre aktuelle Persönlichkeit mit der von früher: „Ich habe Menschen verletzt, nie absichtlich, aber ich habe es trotzdem getan. Ich habe Menschen im Stich gelassen, weil ich nicht so war, wie sie mich brauchten. Ich habe mich selbst verraten, um den Frieden zu wahren“.

Für ihre Zukunft wünsche sie sich, „langsamer“ zu werden und sich etwas aus der Öffentlichkeit „zurückzuziehen“. In ihren nächsten 50 Jahren wolle sie nach einem „höheren Standard des Mitgefühls“ leben. In Anbetracht dessen scheint die Schauspielerin auf dem richtigen Weg zu sein: Zuletzt spielte sie vor drei Jahren in dem Marvel-Film „Avengers: Endgame“ mit. Sie schlüpfte in die Rolle als Virginia „Pepper“ Potts, Partnerin des Iron Man.