Gwyneth Paltrow schwärmt von Küssen mit Matthew Perry

Zu den zahlreichen Prominenten, die sich nach dem plötzlichen Tod von Matthew Perry äußerten, gehörte auch Hollywood-Star Gwyneth Paltrow.

Beide hatten in den letzten Jahren nicht unbedingt mit gemeinsamen Aktivitäten auf sich aufmerksam gemacht. Doch wie die Oscar-Preisträgerin nun am Sonntag (29. Oktober) auf Instagram mitteilte, erinnert sie sich noch heute an gemeinsame Tage im Jahr 1993, als beide noch nicht zu den Superstars ihrer Branche gehörten.

Momente der Zuneigung und Freiheit

Beide hätten sich laut Paltrow bei einem Theaterfestival in Massachusetts kennengelernt. Er sei lustig, süß und angenehm im Umgang gewesen. „Wir fuhren hinaus, um in Bächen zu schwimmen, tranken Bier in der dortigen College-Bar und küssten uns in einem Feld im hochstehenden Gras“, so die Schauspielerin. „Es war ein magischer Sommer.“

Paltrow sei über die Tatsache, dass Perry verstorben ist, „super traurig, wie so viele von uns“, schrieb sie. Zugleich bekundete sie ihren Wunsch, dass er „endlich seinen Frieden gefunden hat“. Der Darsteller von Chandler Bings in „Friends“ war mit der Sitcom zu Weltruhm und beträchtlichem Reichtum gekommen, hatte aber schon vor dem Start der Serie mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen gehabt.

Zuletzt behauptete er mehrfach, clean zu sein. Am Montagmorgen (30. Oktober) stand die Todesursache noch nicht fest. Matthew Perry war am Wochenende leblos im Whirlpool seines Anwesens gefunden worden. Erste Hinweise deuten auf einen Tod durch Ertrinken hin, möglicherweise in Kombination mit der Einnahme von Medikamenten.