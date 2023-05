Gwyneth Paltrow: Warum Chris Martin der Allerbeste war

Als Schauspielerin Gwyneth Paltrow den Coldplay-Sänger Chris Martin kennengelernt hat, war er 25 und sie 30. In einer neuen Folge des Video-Podcasts „Call Her Daddy“ erzählt Paltrow der Moderatorin Alex Cooper von dieser Zeit, ihren damaligen Gefühlen für den Künstler und warum ihr Ex-Mann sich bis heute von allen anderen Partnern unterscheidet, die sie je hatte.

Gwyneth Paltrows Bauchgefühl: „Ich wusste, das wird der Vater meiner Kinder sein“

„Er war einfach so süß. Ich lernte ihn kennen, als er etwa 25 war und ich gerade 30 geworden war“, lässt Paltrow die Anfangszeit Revue passieren und erinnert sich an die erste Begegnung: „Als ich ihn kennenlernte, war da etwas sehr Tiefes. Ich konnte es nicht genau benennen, weil es sich ganz anders anfühlte als meine anderen Beziehungen. (…) Ich wusste, dass er der Vater meiner Kinder sein würde. Es war ein sehr starkes Gefühl.“

Paltrow lernte Martin im Oktober 2002 kennen. Das war zwei Monate nach der Veröffentlichung von Coldplays zweitem Album „A Rush Of Blood To The Head“. Sie heirateten ein Jahr später, im Dezember 2003, und waren bis 2014 ein Paar, sind Eltern er heute 18-jährigen Apple und des 17-jährigen Sohn Moses. Im Jahr 2014 gaben sie in einer gemeinsamen Erklärung bekannt, dass sie sich nach mehr als 10 Jahren Ehe getrennt hatten.

Chris Martin und Gwyneth Paltrow heute

Die heute 50-Jährige und ihr Ex-Mann wurden erst kürzlich miteinander in der Öffentlichkeit gesichtet: an seinem 46. Geburtstag am 2. März. Paltrow schrieb über ihren Ex-Mann auf Instagram dazu: „Herzlichen Glückwunsch an den süßesten Vater und Freund. Wir lieben dich.“

Paltrow ist mittlerweile mit dem TV-Produzenten und Autor Brad Falchuk verheiratet. Diesem gratulierte sie auf ihrem Profil nur einen Tag zuvor, am 1. März, zum Geburtstag.