HAIM auf Deutschland-Tour im Juni 2018 – alle Termine + Vorverkauf

HAIM werden im Sommer in Europa mehrere Konzerte als Teil ihrer „Sister, Sister“-Tour geben. Das gab die Band um die verschwisterten Sängerinnen Danielle, Alana und Este Haim mit einem Video bekannt, das sie bei Instagram posteten. (Dazu tanzen sie fröhlich zum Spice-Girls-Hit „Say You’ll Be There“.)

Weiterlesen Live 2018: Die besten und wichtigsten Tourneen Sehen Sie hier: alle von ROLLING STONE 2018 präsentierten Tourneen, dazu ausgesuchte Konzerte Während HAIM im Londoner Alexandra Palace ihr nach eigenen Angaben bisher größtes Solo-Konzert in Europa geben werden, kommen die drei Frauen im Juni auch nach Deutschland und die Schweiz. Gigs gibt es in Berlin, Köln und Zürich.

HAIM live 2018

4. Juni: Zürich – X-Tra

5. Juni: Köln – E-Halle

8. Juni: Berlin – Columbiahalle

Tickets für alle Konzerte von HAIM gehen am kommenden Freitag (23. Februar) in den Vorverkauf. Die Musikerinnen haben im Juli 2017 ihr neustes Album, „Something To Tell You“, herausgebracht und präsentieren es nun auch ihren Fans auf dem alten Kontinent live.