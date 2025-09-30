„Wie faule Eier“: Üble Gerüche bei Haim-Konzerten

Geht es Ticketmaster und Live Nation jetzt an den Kragen?

Müffelt es etwa bei Konzerten von Haim? Das Internet debattiert über einen potentiellen Serien-Pupser bei gleich mehreren Auftritten der Band.

Ausgelöst wurde die Diskussion durch einen gequälten Nasenzeugenbericht von 1800katkat, einer Anhängerin der Musikerinnen, die von einem Gig in der (kein Witz, auch wenn es in diesem Zusammenhang herrlich passt) Bomb Factory in Dallas am 25. September berichtete.

Auf TikTok war noch während des Haim-Auftritts ein erster Hilfeschrei zu lesen: „Wer auch immer sich beim HAIM-Konzert in die Hose gemacht hat, bitte haut endlich ab“. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: „Wart ihr rechts von der Bühne?! Da waren wir auch und es war furchtbar.“

Waren es Haim selbst?

Wie „Consequence“ protokollierte, gab es anschließend Hunderte Meldungen von Fans, die ebenfalls bei Gigs von Haim von ekelhaften Gerüchen heimgesucht wurden, darunter in New York, Seattle und Austin. Stellvertretend zum kollektiv geteilten Ekel der Kommentar eines TikTok-Users: „Er hat gefurzt und es hat gestunken wie faule Eier. Wo bleiben da Würde und Anstand?“

Während natürlich – wie in solchen Fällen üblich – die Wahrheit, wer die Darmgase in die Welt gelassen hat, nie herauskommt, verdächtigte TikTok-Nutzerin 1800katkat Haim selbst. Wenn all das nur ein cleverer Schachzug war, von der eigenen Schuld abzulenken (soll ja auch vorkommen), dann brachte es nebenher auch noch ein paar neue Follower.

Bei weiteren Konzerten von Haim wird jedenfalls sehr genau hingerochen.