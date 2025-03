Wow, so klingen Haim 2025! Neuer Song „Relationships“

Eine halbe Dekade gab es kein neues Album von den Schwestern Schwestern Danielle, Alana und Este Haim zu hören. Nun zeichnet sich der Nachfolger von „Women In Music Pt. III“ am Horizont ab. Am Mittwoch veröffentlichten Haim mit „Relationships“ die erste Single, seit sie mit dem Stück „Home“ auf dem „Barbie“-Soundtrack zu hören waren.

Wann die neue Platte erscheinen wird oder welchen Titel sie bekommt, ist derzeit noch geheim. „Relationships“ wurde von Rostam Batmanglij und Danielle Haim produziert. Das Lied beginnt mit einem nostalgischen Plattenkratzen und dreht dann mit einem ziemlich verführerischen Groove auf.

Haim schweigen zum neuen Album

Geheimnisvoll zu blieben scheint für Haim gerade sehr passend zu sein. Zu ihrem neuen Song gaben die Musikerinnen nur bekannt, dass er sich deutlich vom Rock-Sound der neuen Studioeinspielung unterscheiden soll.

In einem Interview stellte Alana Haim zuletzt klar, dass das neue Album einen Sound hat, den sich die Schwestern immer für sich als Band gewünscht hätten. Darüber hinaus stellte sie so etwas wie ein spätes Erwachsenwerden in Aussicht: „Bei diesem Album haben wir das Gefühl, dass wir alle drei wirklich im Einklang mit dem sind, was wir wollen, und wir haben keine Angst zu sagen – es tut mir leid, jetzt habe ich zwei Bier intus – wenn wir jemanden f*cken wollen, dann f*cken wir so, wie wir es wollen. Wir werden uns deswegen nicht schlecht fühlen.“

Haim kombinieren mit ihrer Musik Elemente aus Rock, Pop, Folk und R&B und sind bekannt für eingängige Melodien, harmonische Gesänge und markante Basslines. Die Band debütierte 2013 mit dem Album „Days Are Gone“, das Hits wie „Falling“ und „The Wire“ enthält. Es folgten die Platten „Something to Tell You“ (2017) und „Women in Music Pt. III“ (2020). Letztere LP erhielt viel Lob für eine zuvor nicht angeschlagene persönliche und musikalische Reife. Haim sind auch bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte und ihren lässigen, kalifornischen Vibe.