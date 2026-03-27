„Hannah Montana“-Soundtrack auf Vinyl kaufen: Miley Cyrus‘ Sonderausgaben auf LP

„Hannah Montana“ feierte diese Woche sein 20-jähriges Jubiläum mit einem brandneuen Special auf Disney+, das Miley Cyrus und weitere Beteiligte für einen nostalgischen Rückblick auf die Disney-Channel-Serie zusammenbrachte. Während das Special jede Menge Überraschungen bereithielt – darunter ein neuer Song und Cameo-Auftritte prominenter Gäste –, hat der Hype rund um das Jubiläum auch eine neue Nachfragewelle nach den beliebten Soundtracks der Show ausgelöst.

„Hannah Montana“ brachte insgesamt fünf Studioalben hervor, darunter den Soundtrack zu „Hannah Montana: The Movie“. Hinzu kam „Best of Both Worlds Concert“, ein Livealbum, auf dem Cyrus sowohl in der Rolle der Hannah als auch unter ihrem eigenen Namen zu hören ist. Alle Alben erschienen ursprünglich auf CD, später folgten auch Vinylpressungen. Drei der Alben debütierten auf Platz eins der Billboard-Charts, und alle wurden später von der RIAA mit Gold oder höher zertifiziert.

Inzwischen sind mehrere Alben in die Bestsellerlisten zurückgekehrt: Vier „Hannah Montana“-LPs belegen derzeit Plätze in den Top Ten der Amazon-Soundtrack-Charts. Hier ein Überblick über die gefragten Releases und wo man sie kaufen kann. (Anmerkung: Dieser Artikel erschien auf der Website des amerikanischen ROLLING STONE in der Rubrik „RS Recommends“).

Hannah Montana [Green Splatter LP]

Diese Hannah-Montana-Vinylplatte ist in die Top Ten der Amazon-Gesamtsoundtrack-Charts zurückgekehrt. Es handelt sich um den Soundtrack zur ersten Staffel der Disney-Channel-Serie in einem Amazon-exklusiven „Green Splatter“-Colorway. Der ursprüngliche Soundtrack erschien im Oktober 2006; diese Vinylversion kam im vergangenen Januar, kurz vor dem 20. Jubiläum der Show, auf den Markt.

Best Of Hannah Montana [Clear LP]

Amazons Bestseller ist diese „Best Of“-LP, die in einem exklusiven, limitierten lila Vinyl-Colorway erscheint. Das Album wurde erstmals 2011 veröffentlicht und kam 2019 als Vinylpressung auf den Markt. Im Zuge des 20-jährigen Jubiläumsspecials ist die LP auf Platz eins der Amazon-Disney-Soundtrack-Charts zurückgekehrt.

Hannah Montana: The Movie, Original Motion Picture Soundtrack [Lavender Eco-Mix 2 LP]

Dieses Doppel-LP-Set enthält alle Songs aus „Hannah Montana: The Movie“, der 2009 in die Kinos kam. Die Tracklist umfasst Hits aus dem Originalfilm wie „The Climb“, „Butterfly Fly Away“ und „Hoedown Throwdown“ sowie den 2009er „Movie Mix“ von „The Best of Both Worlds“. Die Platten kommen in einem Lavendelton, der sich an den Farben des Serienlogos orientiert.

Hannah Montana 2 [Color Splatter LP]

Diese LP versammelt Songs aus der zweiten Staffel der Disney-Channel-Serie, darunter Hits wie „We Got the Party“, „Nobody’s Perfect“ und „Life’s What You Make It“. Bei Amazon ist sie auf einem speziellen „Color Splatter“-Vinyl erhältlich.

Alle oben genannten Vinylveröffentlichungen sind limitierte Auflagen und exklusiv bei Amazon erhältlich.

Hannah Montana – Hannah Montana 3 LP

Urban Outfitters hat derweil den Staffel-drei-Soundtrack von „Hannah Montana“ als Tie-Dye-Edition auf Vinyl im Angebot. Die LP von Walt Disney Records bietet 14 Songs auf einer im Seventies-Stil gehaltenen Scheibe.

Noch auf der Suche nach einem Plattenspieler für die neue „Hannah Montana“-Vinyl? Amazon hat diesen hellrosa Plattenspieler im Rahmen seines Big Spring Sale derzeit für unter 60 Dollar im Angebot.

Victrola Journey II Bluetooth Suitcase Record Player

Der Victrola Journey II des renommierten Plattenspieler-Herstellers Victrola ist die neueste Version des meistverkauften Koffer-Plattenspielers der Marke – ein portables Gerät, das den Hörgenuss unterwegs ermöglicht. Das Modell verfügt über einen Dreifachgeschwindigkeits-Plattenteller, eingebaute Lautsprecher mit „Enhanced Bass“ sowie Bluetooth und einen Kopfhörerausgang.

„Hannah Montana“, das Miley Cyrus zum Star machte, lief vier Staffeln lang von 2006 bis 2011. Sämtliche Folgen sowie „Hannah Montana: The Movie“ sind auf Disney+ streambar.