„Hannahversary“ spaltet die Meinung der Fans

Der Beginn ist vielversprechend: Miley befindet sich auf dem Weg zu den Disney-Studios, gegengeschnitten sehen wir alte Szenen, Interviews und im Hintergrund spielt „Rock Star“. Es folgt Gewusel hinter den Kulissen und Miley eröffnet das Special mit dem Titelsong „The Best of Both Worlds“ – ein Gänsehautmoment für viele Fans. Plötzlich ist man wieder das Kind, das nach der Schule auf dem Sofa sitzt und Disney Channel schaut.

Viele alte Erinnerungen kehren zurück, als Miley Cyrus die nachgestellte Kulisse des Wohnzimmers betritt. Die lila Wände der Küche, das hellgrüne Sofa und der ikonische Stehtisch mit bunt gemusterten Beinen – jedes Detail stimmt. Miley beschreibt es in der Szene am besten: „Es ist genauso, wie ich es in Erinnerung habe. Es fühlt sich wieder wie zu Hause an.“

Doch nicht nur das alte Wohnzimmer wird wieder zur Kulisse des Geschehens, auch der ikonische Kleiderschrank kehrt als eines der bekanntesten Elemente der Show zurück. Hinter einem gewöhnlichen Kleiderschrank von Miley Stewart versteckt sich ein geheimer Raum, in dem ein schneller Wechsel zwischen zwei Identitäten stattfindet. Der begehbare Kleiderschrank mit Glitzer, Pailletten und Popstar-Outfits – der Traum eines jeden Mädchens.

Eine sehr berührende Szene bekommen wir zu sehen, als Miley mit ihrem Vater Billy Ray Cyrus am Esszimmertisch sitzt und einen Dialog aus „Die große Enthüllung (Teil 2)“ reproduziert. Eine Folge, in der es um Mileys Unentschlossenheit bezüglich ihres Doppellebens geht. Der Zusammenschnitt des Vater-Tochter-Duos von heute und damals verdeutlicht die Hauptbotschaft der gesamten Serie. Der Weg von einer Rolle zur Identität, von Unsicherheit zur Entscheidung und vom Verstecken zur Ehrlichkeit. Auch wenn die Frage „Sagst du mir, dass ich Hannah Montana aufgeben muss?“

Auch die Performances der Songs „This Is The Life“ und „The Climb“ sind emotionalen Momente des Specials.

Zu viel Miley Cyrus?

Ob zu Hause vor dem Fernseher oder im Publikum, Miley heute diese Klassiker noch einmal performen zu sehen, rührt einige zu Tränen. Eine Bereicherung ist der neue Song „Younger You“: Er vermittelt, die Werte, die Träume und die Leichtigkeit der Kindheit zu bewahren. Gerade zum Ende ist es eine passende Botschaft, dass man trotz persönlicher Weiterentwicklung nicht komplett vergisst, wer man einmal war.

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Doch „Hannahversary“ fand nach der Ausstrahlung leider nicht ausschließlich Zuspruch. Einigen Fans fehlen weitere Cast-Mitglieder wie Lilly, Oliver oder Jackson. Es sei dadurch weniger eine „echte Reunion“, so wie wir sie auf dem roten Teppich sehen konnten. Einige hätten sich andere Perspektiven mit einem offenen Austausch zwischen den Cast-Mitgliedern gewünscht. So fiel das Special perspektivisch sehr einseitig aus, mit „zu starkem Fokus auf Miley“.

Im Großen und Ganzen lässt sich jedoch sagen, dass das Special für Fans eine schöne Erinnerung an die alte Zeit ist. Vielleicht ist es auch der Beginn einer neu erweckten Disney-Ära? Denn auch der Kindheitsklassiker „Camp Rock“ mit Demi Lovato und den Jonas Brothers kehrt diesen Sommer mit einem dritten Teil zurück. Spekulationen tun sich auf, wenn man den pinken Koffer zu Beginn und zum Schluss des Hannah-Montana-Specials genauer betrachtet: War es vielleicht nicht das Letzte, was wir von Miley als Hannah gesehen haben?