Miley Cyrus ehrt Hannah Montana in bewegender iHeartRadio-Music-Awards-Rede: „This Really Is the Life“

Miley Cyrus hat den 20. Jahrestag von „Hannah Montana“ auch bei den iHeartRadio Music Awards am Donnerstagabend gefeiert. Als sie den Innovator Award entgegennahm, dankte sie der Figur der Show und ihren Fans.

„Diese Woche, in der wir 20 Jahre Hannah Montana gefeiert haben, war ein Traum, der wahr geworden ist“, sagte Cyrus. „Hannah Montana hat mich in meiner eigenen Karriere so sehr inspiriert. Ich habe mich in den Gedanken verliebt, dass man eine Persona erschaffen kann, die einem die Selbstsicherheit und den Mut gibt, authentisch aufzutreten – und dass das falsche Ich manchmal das wahre Ich zum Vorschein bringen kann.“

Über den iHeartRadio-Award sagte die Sängerin: „Innovation bedeutete für mich nie, das hinter mir zu lassen, was ich war, sondern die Reise der Selbstfindung so lebendig wie möglich zu halten. Ich habe immer Songs geschrieben und Geschichten erzählt, weil ich es liebe. Und Auszeichnungen für diese Arbeit zu gewinnen ist natürlich schön, aber es ist nicht mein Kompass. Denn wenn es das wäre, würde ich mich vermutlich heillos verlaufen.“ Sie fuhr fort: „Wenn der eigentliche Gewinn nicht die Anerkennung ist, sondern Kunst zu schaffen, die die Herzen von Menschen berührt, die ich vielleicht nie treffen werde, schenkt mir das eine Freude, die zutiefst bedeutsam ist.“

Blick auf zwei Jahrzehnte

Mit einem Blick auf die vergangenen zwei Jahrzehnte sagte der Star: „Die jüngere Version von mir ist so geehrt, diesen Moment mit euch zu teilen, und ich bin stolz, heute hier zu stehen und euch zu sagen, wie viel ihr mir bedeutet. This really is the life.“

Zu Beginn der Woche hatte Cyrus das „Hannah Montana 20th Anniversary Special“ auf Disney+ gebracht. Bei dem einstündigen Event, das mit einem originalgetreuen Nachbau des Seriensets aufwartete, performte Cyrus Songs aus „Hannah Montana“, sprach in einem Interview mit Superfan Alex Cooper (die die Show mitorganisiert hatte) und begrüßte Stargäste wie Chappell Roan, Selena Gomez und andere. Es war ein Fan-Event voller Nostalgie für die späten Nullerjahre – und an einem Punkt des Specials erklärte Cyrus: „Hannah gab mir meinen Start, aber meine Fans haben mir dieses Leben geschenkt.“