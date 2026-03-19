„Hannah Montana“-Special „existierte nicht“, bis Miley Cyrus Dolly Partons Rat befolgte

Realistisch betrachtet hatte Disney mehr als ein Jahrzehnt Zeit, ein aufwendiges Jubiläums-Special für „Hannah Montana“ zu planen, das in diesem Jahr 20 Jahre alt wird. Doch nachdem Miley Cyrus den 10. Jahrestag der Serie mit einem Instagram-Post gefeiert hatte, in dem sie ankündigte, Hannah sei zerhackt und in ihrem Hinterhof vergraben worden, dürfte der Sender wohl davon ausgegangen sein, dass sie mit einer Rückkehr der Figur nichts mehr zu tun haben wollte. Laut einem neuen Interview mit der Sängerin war es jedoch Cyrus selbst, die das bevorstehende Hannahversary-Special angestoßen hat – es läuft am 24. März auf Disney+. Sie musste nur ein paar paillettenbesetzte Lügen erzählen, damit es klappte.

„Ich fing einfach an, ein 20-jähriges Jubiläums-Special von ‚Hannah Montana‘ zu promoten, das buchstäblich nicht existierte“, sagte Cyrus gegenüber Variety in einem neuen Interview. Die Sängerin wandte dabei eine Taktik an, die sie von ihrer Patentante Dolly Parton gelernt hatte. „Ich habe diese schreckliche Angewohnheit gelernt – obwohl ich es eigentlich für guten Rat halte – von Dolly“, sagte Cyrus. „Sie hat mir gesagt: Wenn du willst, dass etwas passiert, dann bewirb es, bevor es existiert. Dann kann niemand Nein sagen.“

Im Juli 2025 begann Cyrus, Pläne für das runde Jubiläum anzuteasern. Gegenüber SiriusXMs TikTok Radio erklärte sie, sie wolle „etwas wirklich, wirklich Besonderes dafür gestalten“ – was die Fans in helle Aufregung versetzte. Plante sie ein Konzert? Eine Comeback-Tour? Würde das Cast für eine weitere Episode zusammenkommen? Die Antwort war zu dem Zeitpunkt: nichts davon. Aber die Reaktionen und Spekulationen reichten offenbar aus, um Disney zu überzeugen.

Fans als Überzeugungsargument

Cyrus präsentierte dem Sender die Fan-Reaktionen. „Ich sage euch“, erklärte sie, „das wäre riesig.“ Es ging nicht sofort voran. Variety berichtet, dass die Planung des Specials erst im Dezember begann, der eigentliche Kraftakt dann im Januar. „Ich glaube, selbst Disney vergisst manchmal die Verbindung zwischen mir und Hannah“, sagte Cyrus. „Es ist nicht nur eine TV-Serie. Ich sehe täglich, wie wichtig Hannah für die Menschen ist.“

Entscheidend war deshalb, dass die Fans, die das Special von einer Idee in Cyrus‘ Kopf zur tatsächlichen Produktion gemacht hatten, bei der inhaltlichen Planung stets im Mittelpunkt standen. Sie warf Ideen mit Call Her Daddy-Moderatorin Alex Cooper durch, die sie für das Special interviewte. „Sie versteht Hannah auf eine Art, wie ich es nicht könnte“, sagte Cyrus. „Ich habe nie erlebt, wie es ist, als Hannah-Fan wild in der Menge abzugehen.“ Cooper riet ihr, einige Ideen zu verwerfen, und sagte ihr: „Als Hannah-Fan: Das will niemand sehen.“

Cyrus nahm die Wiederbelebung von Hannah sehr ernst – auch wenn andere vielleicht darüber schmunzeln mochten. „Wir wollten keine Ironie. Das ist kein Witz“, sagte sie. „Ich wollte keinen viralen Moment. Mein Ziel dabei war nicht, das Internet zum Explodieren zu bringen.“ Es ging um die Fans. „Mein ganzes Leben verdanke ich dieser Treue.“