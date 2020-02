Hans Zimmer in New York City.

Billie Eilish wird den Bond-Song zum neuen Film der Reihe, „No Time To Die“, beitragen. Inzwischen wissen wir schon, wie er klingt und welche Rolle Ex-Smiths-Gitarrist Jonny Marr und Hans Zimmer dabei gespielt haben.

Der Komponist übernimmt auch den Score für den Film. Es ist der erste Bond-Soundtrack seiner eindrucksvollen Hollywood-Karriere. In wenigen Tagen wird er auch auf Scheibe herauskommen – und schon jetzt bleibt die Frage, wie Zimmer den neuen Sound der Agenten-Reihe entscheidend prägen könnte.

Hans Zimmer über seine Beteiligung an „No Time To Die“

Über seine Beteiligung an dem Projekt sagte Zimmer laut „NME“: „Die Gelegenheit zu haben, an einem so ikonischen Franchise wie 007 zu arbeiten, war eine unglaublich aufregende Erfahrung… Wir sind alle so begeistert, dass die Welt die neuen Klänge von James Bond in ‚No Time To Die‘ hören wird.“

Regisseur Cary Joji Fukunaga („True Detective“) fügte hinzu: „Die Musik von Bond war schon immer bedeutsam, und ich habe bereits erlebt, wie Hans sein geniales Geschick dem Bond-Erbe eingeschrieben hat.“

Bei den Brit-Awards 2020 kam es am Mittwoch (19. Februar) zu der Live-Premiere des neuen Bond-Songs von Billie Eilish. Gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas, Hans Zimmer und Johnny Marr spielte sie „No Time To Die“. Damit reihte sich die Sängerin in eine Liste hochkarätiger Künstler ein und ist mit gerade einmal 18 Jahren gleichzeitig die jüngste Interpretin eines Bond-Songs.

