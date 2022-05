„James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“: TV-Premiere steht fest

Das Warten auf den letzten 007-Streifen mit Daniel Craig in der Hauptrolle war zur Geduldsprobe für Millionen Fans geworden: Drei Mal musste der anberaumte Kinostart wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Am 28. September vergangenen Jahres feierte der Film dann endlich in der ehrwürdigen Londoner „Royal Albert Hall“ seine Weltpremiere.

„Keine Zeit zu sterben“ in der Kritik:

Ab dem 3. Juni kann das geneigte Publikum „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ auch als TV- und Streamingpremiere bei Sky schauen. Für Fans der britischen Agenten-Reihe ist das Einschalten bei dem Pay-TV-Anbieter in jedem Fall eine lohnenswerte Angelegenheit: Vom 1. Juni bis 29. Juli zeigt der Fernsehsender Sky Cinema 007 rund um die Uhr alle 25 offiziellen James-Bond-Filme – wahlweise in der deutschen Synchronisation oder in der originalen Fassung konsumierbar. In dem genannten Zeitraum stehen die Agententhriller auch direkt auf Abruf via Sky Q oder über Sky Ticket zur Verfügung.