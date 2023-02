„Gute Reise, mein Lieber“: Udo Lindenberg trauert um seinen Bodyguard

Foto: Getty Images, Thomas Lohnes. All rights reserved.

Udo Lindenbergs langjähriger Bodyguard, Hansi Westerfeld, ist gestorben. Westerfeld wurde 57 Jahre alt. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt.

Lindenberg teilte die Nachricht am 1. Februar auf Instagram und richtete emotionale Worte an seinen Freund, Tourbegleiter und Masseur. „Lieber Hansi, viel zu früh und viel zu plötzlich bist du übern großen Fluss rüber… Das Leben ist nicht fair“, schrieb er. Westerfeld bleibe jedoch „für immer im Herzen unserer Panik-Familie“. Der 76-Jährige erklärte, Westerfeld sei immer für ihn da gewesen, selbst mitten in der Nacht habe er sich auf ihn verlassen können. Den Post beendete der Musiker mit den Worten: „Danke für alles. Gute Reise, mein Lieber. Dein Udo.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Udo Lindenberg (@udolindenberg)

Unter dem Beitrag teilten Fans Lindenbergs den Verlust und bekundeten ihr Beileid. Eine Person schrieb: „Es ist sehr traurig, wenn ein guter Freund und zugleich ein guter Kumpel ganz plötzlich aus dem Leben gerissen wird. Ich kann mir gut vorstellen wie es dir geht Udo. Hansi wird immer in deinem Herzen bleiben.“ Jemand anderes versucht es mit aufbauenden Worten: „Herzliches Beileid, dir lieber Udo und natürlich Hansis Familie und allen, die ihm nahe standen. Viel zu früh, aber: hinterm Horizont geht‘s weiter …“