Bill Cobbs ist tot. Der Mime wurde 90 Jahre alt. Wie sein Sprecher sowie die Familie berichtet, starb er umgeben von seinen Engsten in der Nacht auf Mittwoch, den 26. Juni in Inland Empire, Südkalifornien.

In einem Facebook-Beitrag gedachte sein Geschwisterteil Thomas dem „geliebten Partner, großen Bruder, Onkel, Ersatzelternteil, Pate und Freund“.

Er arbeitete mit den ganz großen Stars

Cobbs spielte zu Lebzeiten neben großen Namen. Er drehte zusammen mit Whitney Houston und Kevin Costner 1992 „Bodyguard“ und übernahm dort die Rolle des Managers von Rachel Marron, alias Houston. Weiterhin ließ er sich in beiden „Nachts im Museum“-Teilen als Nachtwächter Reginald, dem Unterstützer von Ben Stillers Part sehen.

Auch in jeder Menge Serien wirkte er mit. In seiner Vita sind sowohl Auftritte bei „The West Wing“ wie auch in „Die Sopranos“ und der „Sesamstraße“ zu finden. Einen Daytime Emmy Award gab es für seine Rolle in dem Kinderformat „Dino Dana“ – dort trat er zum letzten Mal als Schauspieler 2020 auf.

Vom Autoverkäufer zum Schauspieler

Dass er sich einmal auf der großen Leinwand und im TV einen Namen machen würde, war nicht von Anfang an für den am 16. Juni 1934 geborenen Wilbert Francisco Cobbs klar. Nachdem er die Schulbank in Cleveland gedrückt hatte, wurde er zunächst bei der US-Luftwaffe integriert. Danach folgte ein Job als Verkäufer von Fahrzeugen. Erst dort pushte ihn ein Kunde dazu, bei einem Stück am Theater dabei zu sein. Und so begann in den 70er-Jahren seine Karriere als Schauspieler, der bald nur noch als Bill Cobbs bekannt war.