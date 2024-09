Harris schafft, was Biden nicht schaffte: Sie zerstört Trump beim Thema Abtreibung

Als Donald Trump im Juni mit dem US-Präsidenten Joe Biden debattierte, war einer der erschütterndsten Momente der, als Trump unwidersprochen die wahnwitzige Lüge verbreitete, die Demokraten wollten Babys „töten“.

„Sie werden einem Kind im achten Monat, im neunten Monat und sogar nach der Geburt das Leben nehmen – nach der Geburt – wenn man sich den ehemaligen Gouverneur von Virginia ansieht, war er bereit, dies zu tun“, sagte Trump. „Er sagte: ‚Wir werden das Baby beiseite legen und entscheiden, was wir mit dem Baby machen‘, was bedeutet: Wir werden das Baby töten.’“

„Es gibt keinen Staat in diesem Land, in dem es legal ist, ein Baby nach der Geburt zu töten“

Biden konnte daraufhin keinen zusammenhängenden Satz sagen. Am Dienstag in Philadelphia hatte Kamala Harris die Chance, es noch einmal zu versuchen, nachdem Trump erneut dieselbe Lüge verbreitet hatte.

Aber noch bevor sie den Mund aufmachte, korrigierte Linsey Davis von ABC, die die Debatte zusammen mit ihrem Kollegen David Muir moderierte, Trump: „Es gibt keinen Staat in diesem Land, in dem es legal ist, ein Baby nach der Geburt zu töten.“

Harris fuhr fort, Trump dafür zu kritisieren, dass er den Obersten Gerichtshof mit konservativen Richtern besetzt hat, die für die Aufhebung von Roe v. Wade gestimmt haben, und schilderte die schrecklichen Erfahrungen von Frauen, die in Staaten leben, die in der Folgezeit strenge Abtreibungsbeschränkungen eingeführt haben.

Der Vizepräsident sprach von „Trumps Abtreibungsverboten, die selbst bei Vergewaltigung und Inzest keine Ausnahme machen, und forderte die Zuschauer auf, “zu verstehen, was das bedeutet: Ein Überlebender eines Verbrechens, bei dem sein Körper verletzt wurde, hat nicht das Recht, darüber zu entscheiden, was als nächstes mit seinem Körper geschieht. Das ist unmoralisch.“

Harris zerstört Trump beim Thema Abtreibung

Sie sprach von Frauen, die nach Fehlgeburten verbluten und sich nicht trauen, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, und von Kindern, die Opfer von Inzest sind und gezwungen werden, Schwangerschaften zu Ende zu tragen.

Sie versprach, wie sie es seit ihrer Nominierung als Kandidatin der Demokraten wiederholt getan hat, den Schutz von Roe v. Wade wiederherzustellen, falls sie mit einer demokratischen Mehrheit gewählt wird. „Sollte Donald Trump wiedergewählt werden, wird er ein nationales Abtreibungsverbot unterzeichnen“, fügte sie hinzu.

Ein Vertreter der Harris-Kampagne, die nach eigenen Angaben die Reaktionen unentschlossener Wähler über Wählergruppen in den umkämpften Bundesstaaten beobachtet, sagte, diese Wähler hätten während der Debatte stark reagiert, als Harris über Abtreibung sprach:

„Das war wirklich außergewöhnlich, wir sehen selten, dass die Wahlbeteiligung so hoch ist.“ Der Vertreter fügte hinzu, dass in der 21-Uhr-Stunde während der Debatte 71 Prozent der Spender an der Basis Frauen waren.

Trumps Haltung zur Abtreibung ist zu einem politischen Problem geworden

Trump schwankte in seiner Antwort und versuchte erfolglos, von der Abtreibung abzulenken und sich auf Harris‘ und Bidens Bemühungen um einen Erlass von Studentenkrediten zu konzentrieren.

Auf die Frage des Moderators, ob er ein Abtreibungsverbot auf Bundesebene unterschreiben würde, antwortete Trump nicht. „Ich werde es nicht müssen“, bot er an. Auf die Frage nach der Behauptung seines Amtskollegen J.D. Vance, er würde gegen ein solches Verbot sein Veto einlegen, weigerte sich Trump erneut, dies zu bestätigen: „Ich habe nicht mit J.D. darüber gesprochen“, sagte er.

Trumps Haltung zur Abtreibung ist zu einem politischen Problem geworden – eine Tatsache, die er schon lange erkannt hat, auch wenn er sich noch nicht ganz auf eine Lösung geeinigt hat.

Seit eine Mehrheit des Obersten Gerichtshofs – darunter drei von ihm ernannte Richter – im Jahr 2022 das Recht auf Abtreibung auf Bundesebene gekippt hat, hat der ehemalige Präsident seine Rolle sowohl heruntergespielt als auch damit geprahlt.

„16, eine schöne runde Zahl“

Während er um eine Position kämpft, die genug von seiner Anti-Abtreibungs-Koalition bewahrt, ohne die Normalos zu vergraulen, hat Trump mit dem Branding gespielt und zum Beispiel diskutiert, ob ein nationales Verbot bei 16 Wochen, eine schöne „runde“, „gerade Zahl“, mehr Anklang finden würde als ein Verbot bei 15 Wochen.

Vor kurzem hat sich Trump innerhalb eines Tages zu der Frage geäußert, ob er für eine Abstimmung stimmen würde, die das Recht auf Abtreibung in seinem Heimatstaat Florida festschreiben soll. (In Florida gilt derzeit ein Verbot für die meisten Abtreibungen, die nach der sechsten Schwangerschaftswoche stattfinden, also bevor viele Frauen wissen, dass sie schwanger sind).

„Ich denke, die sechs Wochen sind zu kurz“, sagte Trump am 29. August gegenüber NBC News. „Ich werde dafür stimmen, dass wir mehr als sechs Wochen brauchen“, sagte er, als er gefragt wurde, wie er über die Pro-Choice-Maßnahme abstimmen würde.

Vance trägt zur Verwirrung bei

Am nächsten Tag – nach einer lautstarken Gegenreaktion von Republikanern, die Abtreibungen ablehnen – erklärte Trump einem Reporter von Fox News, dass er tatsächlich gegen den Vorschlag stimmen würde.

Wie die Moderatoren erwähnten, hat sein Kandidat zur Verwirrung beigetragen, indem er die zweifelhafte Behauptung aufstellte, er würde gegen ein nationales Abtreibungsverbot ein „Veto“ einlegen.

„Kein Republikaner, der die Macht dazu hat, sagt, dass wir ein komplettes nationales Abtreibungsverbot haben sollten“, sagte Vance gegenüber Meet the Press – was interessant war , da Vance selbst gesagt hat, dass er es gerne sähe, wenn Abtreibungen ‚national illegal wären‘.

Was ist Trumps Position?

Das Projekt 2025 – das von Trumps ehemaligen und aktuellen Beratern als Drehbuch für seine nächste Amtszeit verfasst wurde – fantasiert auch von der Durchsetzung des Comstock Act, den Trumps eigener Anwalt als faktisches Abtreibungsverbot bezeichnet hat, das bereits „in den Büchern steht“.

Trumps Weigerung, bei der Debatte am Dienstag Stellung zu beziehen, verstärkt den Gedanken, dass es sich bei der Zweideutigkeit weniger um eine mangelnde Bereitschaft handelt, Stellung zu beziehen, als vielmehr um einen durchsichtigen Versuch, das Wasser so gründlich zu verwässern, dass die Wähler nicht herausfinden können, was eigentlich seine Position ist.