Taylor Swift auf Kuschelkurs mit Donald-Trump-Supporterin – Fans sauer

Taylor Swift hat sich gerade mit ihrem Freund Travis Kelce das Tennisfinale der Männer bei den US Open gegönnt. Doch vor Ort turtelten nicht nur die beiden miteinander, auch die Freund:innen der beiden wurden in New York ordentlich geherzt. Für viele Swift-Fans ein Dorn im Auge: Die Kuschelaktion mit Brittany Mahomes. Denn diese ist offene Trump-Supporterin und Swift präsentierte sich in der Vergangenheit als Demokratin und diesbezüglich auch als politisch aktivistisch. Zur aktuellen Wahl hat sich die Sängerin jedoch noch nicht deutlich geäußert. Ihr Knuddeln von Mahomes, die auch mal ein X-Post von Donald Trump likt, wird ihr nun als „rückgratlos“ ausgelegt – als hätte sie ihre früheren Äußerungen nur für den Applaus statt echter Überzeugung gemacht.

Wie stehen Mahomes und Swift zueinander?

Der US-Star ist seit ihrer Beziehung mit Kelce auch näher mit dessen NFL-Team zusammengekommen. Und da Kelces bester Freund der Kansas-City-Chiefs-Player Patrick Mahomes ist, treffen sie sich auch des Öfteren mit ihren Partnerinnen – und so kommt Patrick Mahomes Frau Brittany Mahomes ins Spiel. Eigentlich klar, dass man sich dann bei einer Begegnung herzlich umarmt und knufft, aber für Swifties eben auch ein Moment, der ihnen vor den Kopf stößt.

Wie viel politisches Kalkül steckt dahinter?

Dass bei ihr in Richtung Wahl-Positionierung so viel diskutiert wird, liegt auch daran, dass Swifts offenkundige Hinwendung zu den Demokraten in der Vergangenheit ein großes Thema war. Erst im Jahr 2020 bekundete die Musikerin, dass sie pro Joe Biden und gegen Trump sei. Der (innere) Druck, der Taylor Swift dazu brachte, sie schließlich offiziell für die Demokraten auszusprechen, ist ebenfalls Teil ihrer 2020er „Miss Americana“-Doku. Da formulierte sie es unter anderem so: „Ich muss auf der richtigen Seite der Geschichte stehen.“

Während eine klare Support-Aussage gen Kamala Harris momentan noch fehlt, lässt sich die 34-Jährige also mit eine Trump-Unterstützerin sehen. Waren ihre früheren Polit-Aktionen also nur reine Show? Eben das denken so einige Swifties.

X-Beiträge zu Swift mit Mahomes:

Eine Person schreibt via X zum Beispiel: „Vor fünf Jahren weinte Taylor noch in einer Dokumentation, weil sie sich gegen Trump stellen wollte … Jetzt kuschelt sie mit Trumpies“. Und eine andere sagt nur: „Hey Taylor Swift, du hast was fallen lassen“, worauf ein Foto eines Rückgrates folgt. In diese Richtung gehen so einige X-Beiträge.