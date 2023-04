Harrison Ford über neuen Indiana-Jones-Film: „Es ist das letzte Mal, dass ich die Figur spiele“

Foto: Lucasfilm Ltd.. All rights reserved.

Nun heißt es wirklich Abschied nehmen: Harrison Ford hat in einem Interview mit dem US-Magazin „Total Film“ bestätigt, dass er in dem fünften und letzten Indiana-Jones-Film „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, der am 29. Juni 2023 in die deutschen Kinos kommen soll, das allerletzte Mal in die Rolle von Indiana Jones schlüpfen wird. Das heißt dementsprechend auch, dass Ford nicht an der Indiana-Jones-Serie beteiligt sein wird, die aktuell bei Disney+ in Arbeit sein soll.

Der 80-jährige Schauspieler erklärte in dem Interview: „Dies ist der letzte Film der Reihe, und es ist das letzte Mal, dass ich die Figur spiele. Ich gehe davon aus, dass es das letzte Mal sein wird, dass er in einem Film auftritt.“ Er fügte hinzu, dass er zwar über die neue Serie Bescheid wüsste, aber „daran nicht beteiligt sein wird, falls sie zustande kommt.“ Bezüglich der neuen Serien-Verfilmung gibt es noch nicht viele Informationen, außer, dass Disney+ und Lucasfilm bereits Gespräche dazu geführt haben sollen, wie „Variety“ im vergangenen November berichtete.

Der kommende Film „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ spielt in den 1960er Jahren und wird im Mai 2023 bei den Filmfestspielen in Cannes Weltpremiere feiern. Neben Harrison Ford spielen Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore, und Mads Mikkelsen die weiteren Hauptrollen in dem Action-Abenteuerfilm. Es ist der erste und einzige Film der Reihe, bei dem weder Steven Spielberg Regie führte noch George Lucas das Drehbuch schrieb. Dennoch sind beide als ausführende Produzenten vertreten. Die Regie übernimmt James Mangold.