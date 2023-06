Eine der häufigsten Fragen, die Harrison Ford von „Star Wars“- und „Indiana Jones“-Nerds gestellt bekommt, lautet: „Wer würde in einem Kampf gewinnen, Han Solo oder Indiana Jones?“ Fans der beiden Franchises führen seit jeher hitzige Online-Debatten um diese Frage, etwa auf Reddit. Der Darsteller der beiden Helden scheint von dieser Diskussion allerdings die Nase voll zu haben.

Indiana Jones vs. Han Solo: Das sagt Harrison Ford dazu

In einem neuen Interview hat der 80-Jährige verraten, wie er für gewöhnlich reagiert, wenn Fans ihm die leidige Frage stellen, welcher der beiden Helden sich in einem Zweikampf durchsetzen würde: „Ich, Arschloch!“ Ford hat offenbar nicht viel für derartige Gedankenspiele übrig. „Ich will so eine Scheiße nicht erfinden. Ich meine, warum fragt ihr mich so einen Mist?“ Der Träger der Ehren-Palme von Cannes machte im Interview deutlich, dass er sich nicht über seine Rollen definiert, sondern sich selbst immer als Harrison Ford sieht. „Harry Ford genau genommen.“

Harry Ford verkörperte den charismatischen Archäologie-Professor in fünf Filmen, inklusive dem bald erscheinenden „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“. Auch in die Rolle des zwielichtigen Schmugglers, der sich später der Rebellen-Allianz anschließt, schlüpfte Ford bereits fünf Mal. In den drei Filmen der originalen Star-Wars-Trilogie, sowie in „Das Erwachen der Macht“ (2015) und als Cameo-Auftritt in „Der Aufstieg Skywalkers“ (2019).

Mark Hamill, mit dem Ford in Star Wars Seite an Seite spielte, sagte dem „Esquire“-Magazin in einem früheren Interview, dass er Ford von der ersten Sekunde an respektiert habe. „Genau wie Luke [Skywalker] es tat, hab ich zu ihm aufgesehen“. Harrison Ford habe für Hamill wie jemand gewirkt, der die ganze Situation besser im Griff hatte, wie er selbst. „Er war sofort Kult, und doch kannte ihn der Großteil der Welt noch nicht. Ich dachte nur: ‚Dieser Typ ist groß’“, erinnerte sich der Luke-Skywalker-Darsteller.