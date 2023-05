Harrison Ford verteidigt De-Aging-Technologie im neuen „Indiana Jones“

Foto: CBS via Getty Images, CBS Photo Archive. All rights reserved.

In kommenden, fünften „Indiana Jones“-Film (Kinostart: 30. Juni) kommt Harrison Ford im rund 25-minütigen Prolog als junger Mann vor: Dank De-Aging-Techologie tritt der 80-Jährige als Mittvierziger auf, was zum Teil, den bisherigen Rezensionen zufolge, nicht nur für Begeisterung sorgte. Diese Darstellung, und die Technologie dahinter, verteidigte Harrison Ford beim Cannes Film Festival.

Empfehlung der Redaktion Peinlicher Moment bei „Indiana Jones“-Premiere: Harrison Ford darf nicht neben seiner Frau sitzen

Manche Fans fragen sich, warum nicht ein jüngerer Schauspieler an Fords Stelle eingesetzt wurde – das sähe noch immer überzeugender aus als Ford per Computer geglättetes Gesicht. Dabei, so Ford, wäre etwas viel Besseres passiert – die Produzenten hätten unbenutztes Filmmaterial von Ford aus den vergangenen Jahrzehnten verwendet. „Ich weiß, dass das mein Gesicht ist“, sagte Ford nun der „Entertainment Weekly“. „Es ist keine Photoshop-Magie – so sah ich vor 35 Jahren aus. Denn Lucasfilm alle Bilder aller Filme, die wir in all den Jahren zusammen gemacht haben.“

„Dieser Prozess, die wissenschaftliche Auswertung dieser Sammlung, wurde gut genutzt … Es wäre nur ein Trick, wenn es nicht durch eine Geschichte unterstützt wäre. Doch es ist emotional und wirkt echt. Und deshalb denke ich, dass die Technologie sehr geschickt eingesetzt wurde.“