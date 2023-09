„Harry Potter“: Dumbledore-Darsteller Michael Gambon ist verstorben

Der irisch-britische Schauspieler Michael Gambon ist tot. Dies wurde am Donnerstag (28. September) von seiner Publizistin bestätigt. Gambon erlag im Alter von 82 Jahren im Krankenhaus einer Lungenentzündung.

Bekannt wurde der Schauspieler durch seine Rolle als Professor Albus Dumbledore in dem Fantasy-Franchise „Harry Potter“. Nachdem Richard Harris, der die Figur in den ersten zwei Filmen verkörperte, 2002 verstarb, übernahm Gambon die Rolle in „Der Gefangene von Askaban“ und allen folgenden Filmen.

Zum Zeitpunkt seines Todes, waren seine Frau Anne und ihr gemeinsamer Sohn Fergus an seiner Seite. „Wir sind zutiefst betrübt, den Tod von Sir Michael Gambon bekanntzugeben“, teilte seine Familie gegenüber der Presse. „Wir bitten darum, unsere Privatsphäre zu achten in dieser schmerzhaften Zeit und danken für Ihre unterstützenden und liebevollen Nachrichten.“

Neben seiner Arbeit an den „Harry Potter“-Filmen, kann man den Schauspieler auch als Arthur in „Kingsman: The Golden Circle“ sehen. In Wes Andersons‘ „Fantastic Mr. Fox“ lieh er dem Antagonisten Franklin Bean seine Stimme.