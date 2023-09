„Navy CIS“: „Ducky“-Schauspieler David McCallum ist tot

Der Schauspieler David McCallum ist am Montag (25. August) im Beisein seiner Familie verstorben. Bekannt war McCallum durch seine langjährige Arbeit als Gerichtsmediziner Dr. Donald „Ducky“ Mallard in der US-Krimiserie „Navy CIS“. Er wurde 90 Jahre alt.

„Er war ein echter Renaissance-Mensch – er war fasziniert von Wissenschaft und Kultur und setzte diese Leidenschaften in Wissen um“, so McCallums Sohn Peter in einem Statement. „So war er beispielsweise in der Lage, ein Symphonieorchester zu dirigieren, und konnte (bei Bedarf) aufgrund seiner jahrzehntelangen Studien für seine Rolle beim NCIS sogar eine Autopsie durchführen.“

McCallum wurde 1933 in Glasgow als Sohn eines Geigers und einer Cellistin geboren. Er selbst studierte eine Zeit lang Musik, bevor er zu Schauspiel wechselte. 1960 zog er in die Vereinigten Staaten, um seine Karriere voranzubringen. Seinen ersten großen Erfolg hatte der Mime mit seiner Rolle als Illya Kuryakin in „Solo für O.N.C.E.L“. Für diese erhielt er zwei Emmy-Nominierungen. Seit 2003 bis zu seinem Tod hatte McCallum regelmäßige Auftritte in der „CBS“-Krimiserie „Navy CIS“.

MacCallum hinterlässt seine Ehefrau, Katherine Carpenter, und fünf Kinder.