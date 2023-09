Serienschauspieler Billy Miller im Alter von 43 Jahren verstorben

Der US-amerikanische Serienschauspieler Billy Miller ist am Freitag (15. September) im Alter von 43 Jahren verstorben. Dies teilte sein Management gegenüber mehrerer amerikanischen Medien mit. Zur Todesursache gibt es zu diesem Zeitpunkt keine Informationen. Am Sonntag (17. September) wäre er 44 geworden.

Bekannt wurde Miller für seine Rollen in der Seifenoper „General Hospital“ und die Anwaltsserie „Suits“. Ihm wurden mehrere Daytime-Emmy-Awards für seine Arbeit als Billy Abbott in „Schatten der Leidenschaft“ verliehen. Bekannt war, dass er an einer bipolaren Störung litt.

Die Nachricht seines Ablebens wurde auf Twitter von dem offiziellen Account von „Schatten der Leidenschaft“ bestätigt. Auch Kollegen des Schauspielers drücken ihre Trauer über die sozialen Medien aus. So teilte Sarah Michelle Gellar am Sonntag ein Bild von ihr und Miller auf ihrer Instagram-Story. „Ruhe in Frieden, Billy“, heißt es in dem begleitenden Text. „Es war mir eine Ehre, mit dir zu arbeiten, und eine noch größere, dich zu kennen.“