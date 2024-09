Maggie Smith im Alter von 89 Jahren gestorben

Die britische Schauspielerin Maggie Smith ist am Freitag, den 27. September 2024 im Alter von 89 Jahren verstorben. Die zweifache Oscar-Preisträgerin und Theaterdarstellerin, die auch drei Emmys und zahlreiche weitere Auszeichnungen erhielt, war bis zuletzt von ihrer Familie und engen Freunden umgeben.

„Harry Potter“-Star Maggie Smith stirbt friedlich im Kreise ihrer Familie

In einer Erklärung ihrer Söhne Toby Stephens und Chris Larkin gegenüber der BBC heißt es: „Mit großer Trauer müssen wir den Tod von Dame Maggie Smith bekannt geben. Sie ist am 27. September friedlich im Krankenhaus verstorben. Ihre Familie und fünf Enkelkinder sind über den Verlust ihrer außergewöhnlichen Mutter und Großmutter tief erschüttert.“

Seit den 1950er Jahren war sie eine zentrale Figur in der britischen Schauspielszene, sowohl auf der Bühne als auch auf der Leinwand. Ihren internationalen Durchbruch erlangte sie in den 1960er Jahren und konnte sich mit Hauptrollen in Theaterstücken wie „Othello“ und „Hedda Gabler“ sowie in Filmen wie „Die besten Jahre der Miss Jean Brodie“ und „Ein Zimmer mit Aussicht“ etablieren.

Ihre Rolle als Dowager Countess in der Serie „Downton Abbey“ brachte ihr in späteren Jahren eine neue Generation von Fans ein und wurde mit zwei Emmys ausgezeichnet. Auch in der Rolle der Professorin Minerva McGonagall in den „Harry Potter“ -Filmen war sie weltweit bekannt und beliebt.

Smith gelang es im Laufe ihrer Karriere sowohl komödiantische als auch tief emotionale Rollen zu verkörpern. Neben ihren Oscars und BAFTAs wurde sie 1990 zur „Dame Commander of the British Empire“ ernannt, eine der höchsten Auszeichnungen Großbritanniens.

„Die besten Jahre der Miss Jean Brodie“ brachte ihr den ersten Oscar

Ihre Karriere erstreckte sich über sieben Jahrzehnte. Geboren 1934 in Ilford, Essex, begann sie ihre Schauspielausbildung an der Oxford Playhouse School, bevor sie ihre ersten Bühnenerfahrungen sammelte. Ihre frühen Jahre waren von Engagements am Old Vic und am Broadway geprägt, bevor sie 1969 ihren ersten Nebendarstellerinnen-Oscar für ihre Rolle in „Die besten Jahre der Miss Jean Brodie“ gewann.

Ihr zweiter Nebendarstellerinnen-Oscar folgte 1978 für ihre Rolle in „California Suite“, was ihren Status als erfolgreiche Schauspielerinnen ihrer Generation weiter festigte. Smith war zweimal verheiratet, zunächst mit dem Schauspieler Robert Stephens, mit dem sie zwei Söhne hatte, Chris Larkin und Toby Stephens, die beide ebenfalls Schauspieler sind. Nach ihrer Scheidung 1974 heiratete sie den Dramatiker Beverley Cross, mit dem sie bis zu dessen Tod 1998 verheiratet blieb.

Auf Social Media teilten viele Fans ihre Trauer um die verstorbene Maggie Smith. Besonders häufig wurde der trockene Humor der Britin erwähnt, der von vielen zutiefst vermisst werden würde. Außerdem drückten viele Nutzer:innen ihrer Beileid über Zitate ihrer Figur Professorin McGonagall aus, die sie in „Harry Potter“ verkörpert hatte.