Harry Styles: Alle Songs im Ranking

Harry Styles veröffentlichte 2017 seine erste Solo-Single „Sign of the Times”. Seitdem hat er eines der wildesten und seltsamsten Songbücher der Moderne geschaffen. Ein brillantes Werk eines genialen Sängers, Songwriters und Performers. Und es wird noch größer werden. Denn er ist auch ein böser Engel des Chaos, der nie müde wird, unser Leben zu verwüsten.

Was für ein Songbook. 41 Songs, alle großartig, von einem Künstler, der bereits zu den Legenden aller Zeiten zählt. Schauen wir uns das einmal genauer an. Alle Songs von Harry Styles, bewertet und rezensiert. Hier gibt es keine Flops. Nur Juwelen von oben bis unten, also ist es eine Hommage an jeden einzelnen Song.

Jeder Fan würde eine andere Liste zusammenstellen. Das macht den ganzen Spaß aus. Ihre Liste wird also garantiert anders aussehen. Verdammt, unsere Liste würde sich von Stunde zu Stunde ändern, denn wie bei den meisten Fans ist unser Favorit meist der Song, den wir gerade hören. Machen Sie sich also keine Gedanken über die Reihenfolge. Alle diese Songs sind es wert, gefeiert zu werden. Hier geht es um die Worte, nicht um die Zahlen. (Anmerkung: Diese Liste ist von 2022, die Songs von „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ fehlen, die Platte kommt im März 2026.)

Keine Songs von One Direction!

Seien wir ehrlich, es gibt viele Harries. Er ist ein Popstar. Ein Schauspieler. Ein Musikhistoriker. Eine Modeikone. Ein gefährlicher Verrückter, der Freude daran hat, uns unter die Haut zu gehen, unsere Erwartungen zu zerstören und auf unserer Verrücktheit zu tanzen. Und ehrlich gesagt, dafür sei er gesegnet. Er ist all das, aber wie diese Songs beweisen, ist der echteste, wahrhaftigste Harry derjenige, der sein Herz und seine Seele in diese Musik steckt.

Die Liste umfasst alles von seinen drei Soloalben bis hin zu „Harry’s House“. Wir zählen auch Songs dazu, die er zu einem wichtigen Bestandteil seiner Tourneen gemacht hat, auch wenn sie nicht offiziell veröffentlicht wurden. Sicher, das ist totaler Betrug. Aber sonst müssten wir „Medicine“ aus der Liste streichen, was eine Tragödie wäre.

Keine Songs von One Direction. Das wäre eine ganz andere Liste. Wie es in dem alten Song heißt: Wir wollen doch nicht, dass uns ein Schatten gefangen hält, oder?

Lasst uns also alle 41 Songs und den Mann, der sie in die Welt gebracht hat, lautstark feiern. Und auf die Musik, die er für die Zukunft auf Lager hat. Tritt ins Licht.

41. „Just a Little Bit of Your Heart”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Listen wie diese sollten eigentlich mit den Flops beginnen. Allerdings hat Styles sich geweigert, irgendwelche Flops zu veröffentlichen. Was ehrlich gesagt unhöflich ist. Daher muss die Liste mit einem absolut hervorragenden Song beginnen. Er schrieb „Just a Little Bit of Your Heart” für Ariana Grandes Album „My Everything” aus dem Jahr 2014.

Der einzige Grund, warum er hier aufgeführt ist, ist, dass (1) Ariana bereits die berühmte Version aufgenommen hat, (2) Harry ihn selbst nie offiziell veröffentlicht hat und (3) er ein paar Dutzend Songs hat, die noch besser sind. Aber er wurde zu einem festen Bestandteil seiner ersten Solo-Tournee. Und schlug eine Brücke zwischen seiner Vergangenheit und seiner Zukunft. Wie er sagte, als er ihn live vorstellte: „Diesen Song habe ich jemand anderem geschenkt. Heute Abend möchte ich ihn zurückhaben.” —R.S.

40. „Girl Crush“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine clevere, sanfte, reduzierte Version des Country-Hits von Little Big Town aus dem Jahr 2014, veröffentlicht als Spotify-Single. Harry verweilt bei den provokanten Worten, die ursprünglich von einer Frau handeln, die von der neuen Freundin ihres Ex besessen ist. Aber er ändert die Pronomen nicht – und verleiht einem Song, der in Sachen Country-Lustdreiecke neben „Jolene“ steht, eine neue geschlechtliche Wendung. —R.S.

39. „Woman”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Sollen wir einfach auf Netflix nach romantischen Komödien suchen und schauen, was wir finden?” Eine großartige Frage, um einen Slow Jam zu beginnen. „Woman“ ist ein Song, der in seinen festlichen Live-Versionen wirklich zur Geltung kommt.

Die Studioversion hat einen Refrain, der wie eine sexuell erregte Ente klingt, die vor Ekstase quakt. Wie Harry Nick Grimshaw von der BBC erzählte, handelt es sich dabei nicht um eine perverse Stockente, sondern nur um seine eigene Stimme durch einen Filter.

Aber als er seinen Eltern zum ersten Mal sein Debütalbum vorspielte, „sagte mein Stiefvater, nachdem das ganze Album zu Ende war: ‚Ich habe eine Frage – woher hast du die Ente? Wie hast du eine Ente ins Studio gebracht?‘ Ich antwortete: ‚Das war ich, danke.‘“ —R.S.

38. „The Chain“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wie Sie vielleicht schon gehört haben, sind Stevie Nicks und Harry enge Freunde und Seelenverwandte, seit er ihr 2015 einen Geburtstagskuchen mitgebracht hat. Sie sind jedermanns Lieblings-Rockstar-BFFs. Er coverte diesen Fleetwood-Mac-Klassiker auf seiner Tournee 2018, um eine seiner größten Inspirationsquellen zu ehren und gleichzeitig richtig abzurocken.

Er spielte „The Chain“ mit den Macs im Januar 2018 , als sie als „MusicCares Person of the Year“ geehrt wurden (ihr letzter Auftritt mit Lindsey Buckingham). Wie Stevie 2019 gegenüber Rolling Stone sagte: „Er ist Mick [Fleetwood]s und mein Wunschkind. Als Harry in unser Leben trat, sagte ich: ‚Oh mein Gott, das ist der Sohn, den ich nie hatte.‘ Also habe ich ihn adoptiert.“ —R.S.

37. „Wet Dream“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein Meilenstein in der Geschichte der menschlichen Feuchtigkeit. Für die BBC Radio 1 Live Lounge spielte Harry eine mitreißende Version von „Wet Dream“, der großartigen Indie-Single des britischen Art-Punk-Duos Wet Leg aus dem Jahr 2021. Es ist ein schwer atmender Gitarrenrausch voller hypersexueller Anspielungen.

„ Ich war in deinem feuchten Traum, fuhr im Auto/Was lässt dich glauben, dass du gut genug bist, um an mich zu denken/Wenn du dich selbst berührst?“ Harry sollte ein ganzes Album mit feministischen Indie-Rock-Sex-Knallern aufnehmen. (Munas „Pink Chiffon“? The Breeders‘ „Divine Hammer“? Schlag den Gong, H.) —R.S.

36. „Only Angel“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein Glam-Rock-Gitarrenrave, der mit Muscle-Car-Riffs und Woo-Hoo-Gesängen einer schwer fassbaren Femme fatale nachjagt, während er singt: „Ich bin glücklich, wenn ich dich zwischen meinen Zähnen habe.“ Der Song beginnt mit einem Dialog aus dem Film Barfly von 1987 mit Faye Dunaway und Mickey Rourke in den Hauptrollen – geschrieben von dem Dichter Charles Bukowski, einem von Harrys literarischen Helden. —R.S.

35. „Anna“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein großartiger Showstopper auf der Tour 2018, der jedoch nie offiziell veröffentlicht wurde, mit Gitarrenklängen, die wie bei Grateful Dead circa Europe ’72 sprühen. Er verneigt sich auch vor George Michael und fügt ein Zitat aus „Faith“ ein. —R.S.

34. „Treat People With Kindness“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Harry hatte den Slogan „Treat People with Kindness“ schon lange als persönliches Mantra verwendet. Also schrieb er endlich einen Song dazu, der von einem kompletten Gospelchor begleitet wird. Der Song unterscheidet sich von all seinen anderen Songs und hat die Energie des Theaters der 1970er Jahre. Phoebe Waller-Bridge ist eine entzückende Tanzpartnerin im Video. Zwei Seelenverwandte, die die Tanzfläche rocken.

Wie Harry dem Rolling Stone erzählte, sagte er zu Produzent Jeff Bhasker: „‚Ich würde gerne eines Tages einen Song namens „Treat People With Kindness“ schreiben.‘ Und er meinte: ‚Warum machst du das nicht einfach?‘ Zuerst war mir das unangenehm, weil ich mir nicht sicher war, was das sein sollte – aber dann wollte ich mich darauf einlassen. Ich habe das Gefühl, dass dieser Song etwas in mir geöffnet hat, das schon immer in meinem Innersten war.“ —R.S.

33. „Carolina” (2017)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich habe sie einmal getroffen und einen Song über sie geschrieben.” Man muss dem Jungen für seine Ehrlichkeit Anerkennung zollen. Ein fantastischer, fröhlicher Beach-Groove über eine Muse, die für jede Situation ein Buch parat hat – genau sein Typ. (Was liest sie? Murakami? Didion?

Emerson?) Die Musik hat einen leicht sonnenverwöhnten psychedelischen Vibe, der an einige der alten englischen Rockpoeten erinnert, die Mädchen verehrten, wie Donovan (etwa „Sunshine Superman”) oder Marc Bolan (etwa „Planet Queen”) . Die „Oh, yeah”-Chants erinnern an einen vergessenen Klassiker aus einem seiner Lieblingssongs von Hall and Oates, „Adult Education” – nicht einer ihrer berühmten Hits, aber einer ihrer heißesten. —R.S.

32. „Meet Me in the Hallway“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der erste Titel seines Debütalbums, „Meet Me in the Hallway“, ist eine Warnung: Er wird niemals auf Nummer sicher gehen. Anstelle eines Pop-Hits ist es eine melancholische Ballade, die von einem fernen Liebhaber handelt, mit einem Hauch von Lennon-Bowie in seiner Stimme und einer Pink-Floyd-Atmosphäre in den Gitarren. (Einer seiner lebenslangen Favoriten, sein Intro-Mix auf Tour, war das 13-minütige „Shine On You Crazy Diamond”.)

„Meet Me in the Hallway” machte deutlich, dass er nach One Direction seinen eigenen Weg gehen würde, auch wenn dieser ihn an dunkle Orte wie diesen führen würde. —R.S.

31. „Daydreaming“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Styles verwandelt ein Sample aus dem 1978er Hit „Ain’t We Funkin’ Now“ der Brothers Johnsons in „Daydreaming“ in einen Soul-Pop-Hit des Jahres 2022, der sich anfühlt, als wäre er dafür gemacht, zu einem Late-Night-Party-Jam mit mindestens viermal so langer Spielzeit wie die ursprünglichen drei Minuten remixt zu werden.

Mit Jubelrufen und Geschrei ist er das Zentrum dieses funkigen Sturms, unterstützt von knackigen Bläsern, einem stampfenden Beat und Backing Vocals, die klingen, als würden sie ihn in Echtzeit anfeuern, auch wenn sie ursprünglich vor mehr als vier Jahrzehnten aufgenommen wurden. —M.J.

30. „Sunflower, Vol. 6“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine trippige, dub-artige Romanze mit Reggae-Skank-Einflüssen, südafrikanischer Mbaqanga-Gitarre und Greg Kurstins elektrischer Sitar. „Behalte es in guter Erinnerung“, säuselt Styles, während er in der Küche küsst, als wäre sie eine Tanzfläche. —R.S.

29. „To Be So Lonely“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eines dieser nächtlichen, betrunkenen Geständnisse am Telefon, die sich am nächsten Morgen als furchtbare Idee herausstellen. In „To Be So Lonely“ kann Harry nichts trösten, außer vielleicht die Gitarre von Mitch Rowland, der seinen zarten und twangigen Stil demonstriert. (Es ist einer dieser Tracks, in denen man Rowlands Vorliebe für Gitarristen wie Bert Jansch und John Renbourn hören kann.)

Der Song wurde auf einer Guitalele geschrieben – einer Ukulele mit sechs Saiten, die Harry auf eine Reise nach Japan mitgenommen hatte. „‚To Be So Lonely‘ ist wirklich wie die Artikulation von Mitchs Gehirn“, sagte Styles. „Selbst wenn Mitch nur für sich selbst spielt, hat er den Swing.“ —R.S.

28. „From the Dining Table“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wie so viele Songs auf dem Debütalbum handelt „From the Dining Table“ von einem Mann, der allein in seinem schicken Hotelzimmer aufwacht und sich fragt, wie alles so schief laufen konnte. Bei 1D war Harry vielleicht ein ausgesprochener Befürworter davon, in Hotelzimmern für Ärger zu sorgen.

Aber das ist definitiv kein glamouröses Leben. „Ich habe mit mir selbst gespielt, wo bist du? / Ich bin wieder eingeschlafen und war mittags betrunken / Ich habe mich noch nie so uncool gefühlt.“ —R.S.

27. „Canyon Moon“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Harry tobt sich auf dem Dulcimer aus und träumt vom weiten Himmel der Westküste. „Canyon Moon“ ist ein Song über die Rückkehr nach Hause, aber auch ein Song darüber, sich ein Zuhause in seinen Erinnerungen zu schaffen und seine Lieben jedes Mal mitzunehmen, wenn man weggeht. Harry war so besessen von seinem Idol Joni Mitchell („Ich war ziemlich tief in einem Joni-Loch“),

dass er und Kid Harpoon Joellen Lapidus aufspürten, die Frau, die Mitchells Dulcimer für „Blue“ gebaut hatte. Sie baute nicht nur eines für Harry, sondern gab ihm und Kid Harpoon auch ihre erste Dulcimer-Stunde in ihrem Haus.

Sein nächstes Album, „Harry’s House“, hat denselben Titel wie ein Song von Mitchell aus dem Jahr 1975. Harry bezeichnete „Canyon Moon“ als „Crosby, Stills und Nash auf Steroiden“ – kein Wunder, dass es Stevie Nicks‘ Lieblingssong auf Fine Line war. – R.S.

26. „Little Freak“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Diese verschwommene, langsam brennende Ballade ist voller lebhafter Bilder – Halloween-Partys, Küchentheken –, während Gitarrenarpeggios auf eine Lösung mit einem schwer fassbaren Liebhaber drängen, obwohl diese Unfassbarkeit vielleicht das Beste ist. Der akustische Refrain ist pure Pop-Süßigkeit, mit Styles‘ Gesang „I’m just thinkin‘ about you/Just thinkin‘ about you” (Ich denke nur an dich/Denke nur an dich), der garantiert Herzen zum Schmelzen bringt. – M.J.

25. „Love of My Life”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Harry’s House endet mit dieser von Reue durchtränkten Ballade, in der Styles seine ganze Stimmkraft einsetzt, um sich an die guten Zeiten mit einer Ex zu erinnern. Ausgefallene Synth-Hits und beschleunigte Backing Vocals tragen zur Schwere bei, während die singende Melodie des Refrains seinen Gedanken das Gefühl verleiht, ständig präsent zu sein, wie eine Erinnerung, die sich trotz aller Bemühungen nicht verblassen will. —M.J.

24. „Adore You“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im April 2019, als er dachte, Fine Line sei fast fertig, hatte er einen Anflug von Inspiration und schrieb in der letzten Woche drei wichtige Songs: „Adore You“, „Lights Up“ und „Treat People With Kindness“. (Hey, die Beatles haben die Hälfte von Rubber Soul in einer Woche geschrieben.)

„Adore You“ eroberte die Pop-Radiosender so schnell, dass man leicht übersehen könnte, wie radikal der Song musikalisch ist – ein Top-10-Hit mit einem Gitarrensolo? Das gab es damals noch nicht, bis dieser Typ es tat. Das von Rosalía erzählte Video ist eines seiner bewegendsten und zeigt Harry als einen seltsamen Jungen, der den Fischen von Eroda Liebe bringt. —R.S.

23. „Grapejuice”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Grapejuice“ ist ein Midtempo-Track mit einer sanften Selbstsicherheit, der Styles‘ Falsett in den lockeren Refrain stellt. Darin setzt er sich mit der Schwere der Romantik auseinander, während er eine Flasche Wein trinkt (den guten, da er sich das heutzutage leisten kann). Die grungige Basslinie und die schlicht-eleganten Gegenmelodien verleihen „ Grapejuice“ die Atmosphäre eines Treffen im Garten am späten Nachmittag, wo Sonne und Alkohol große Gedanken hervorrufen. —M.J.

22. „Watermelon Sugar“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Watermelon Sugar“ wurde sein erster Nummer-1-Hit, ein verspielter Sommer-Gitarren-Groove, der sich anhört, als würde Bill Withers einen Pilz-Milchshake schlürfen und mit jedem Produkt im Lebensmittelregal flirten. Nicht schlecht für einen Song, der so exzentrisch ist, dass er fast aus dem Album gestrichen worden wäre. „Den haben wir ein paar Mal überarbeitet, und er ist ein paar Mal gestorben“, erzählte Harry 2019 dem Rolling Stone.

„Aber dann kam er immer wieder zurück. Wir haben ihn ein paar Mal komplett gestrichen, aber er kam immer wieder zurück. Also dachte ich: ‚Es gibt einen Grund, warum er überlebt.‘ ‘“ Als Co-Autor und Sidekick Kid Harpoon es ausdrückte : „Mit einem Song namens ‚Watermelon Sugar‘, der von Oralsex handelt, den Durchbruch zu schaffen, ist großartig und irgendwie lustig.“ —R.S.

21. „Two Ghosts“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine wunderschöne Soft-Rock-Ballade über Liebeskummer – und ein Wendepunkt in seinem Songwriting. „‚Two Ghosts‘ habe ich für die Band geschrieben, für Made in the A.M.,“ sagte er 2019. „Aber die Geschichte war einfach ein bisschen zu persönlich.“ In diesem Song wurde ihm klar, dass er diese Geschichten selbst erzählen musste. In „Two Ghosts“ tanzt er im Licht des Kühlschranks mit einer Geliebten mit roten Lippen, blauen Augen und weißem Hemd. (Aber haben sie die Möbel beiseite geräumt, damit sie tanzen konnten?)

Anmerkung: Bob Dylan fehlt auffällig in Harrys Pantheon der Classic-Rock-Idole – wie viele andere kann er sich einfach nicht mit seiner Stimme anfreunden. Aber in der Dokumentation „Behind the Scenes“ imitiert er Dylan auf urkomische Weise, wie dieser „Two Ghosts“ keuchend singt ( um etwa 13:45 ). Das ist eine der lustigsten Szenen des Films. —R.S.

Hier geht’s weiter: