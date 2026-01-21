Harry Styles: Hier „Aperture“ hören

Im Vorfeld der Ankündigung seines vierten Albums „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“ hinterließ Harry Styles weltweit kryptische Botschaften. Eine davon lautete: „Let the light in“. Wie sich nun zeigt, war der Hinweis eine Anspielung auf die erste Single des Albums mit dem Titel „Aperture“. Der Song erscheint am Donnerstag weltweit um 19 Uhr EST, noch vor der Veröffentlichung der LP am 6. März.

Bedeutung von „Aperture“ und visuelle Hinweise

„Aperture“ bezeichnet die Blende einer Kamera und steuert, wie viel Licht hindurchgelassen wird. Die Albumankündigung in der vergangenen Woche ging mit einer neuen Merch-Kollektion einher, darunter ein limitiertes Boxset mit einer wiederaufladbaren 35-mm-Filmkamera.

Styles teilte zudem eine Instagram-Story mit einer Animation, in der sich der Titel der Single öffnet und schließt – Licht hereinlässt und wieder aussperrt. Der dazugehörige Grid-Post zeigt Styles lächelnd im Studio.

„Kiss All the Time. Disco, Occasionally“ ist das erste Album von Styles seit Harry’s House aus dem Jahr 2022. Das 12-Track-Album vereint den Musiker erneut mit seinem langjährigen Weggefährten Kid Harpoon. 2022 erklärte Harpoon gegenüber ROLLING STONE, dass er sich darauf freue, an den Grammy-prämierten Vorgänger anzuknüpfen, der 2023 als Album des Jahres ausgezeichnet wurde.

Zusammenarbeit mit Kid Harpoon und Blick nach vorn

„Was ich mir für die Zukunft mit Harry erhoffe, ist, dass wir bei allem, was als Nächstes kommt, nicht versuchen, es zu zerdenken oder uns an dem zu orientieren, was wir zuvor gemacht haben“, sagte er.

„Lassen Sie uns einfach versuchen, etwas Neues zu machen und an einem spannenden Ort zu landen. Und hoffentlich sind alle genauso gespannt darauf, es zu hören, wie wir es sind. Ich habe das Gefühl, wir wissen selbst noch nicht genau, was es ist. Es könnte alles sein – und genau das ist das Aufregendste daran.“

Mehr als 1.300 Tage nach seiner letzten Musikveröffentlichung ist Styles nun bereit, wieder ins Licht zu treten.