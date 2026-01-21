Stundenlang in der Kälte anstehen für 5 Minuten Harry Styles

Was man nicht alles tut für seinen Liebling: Am heutigen Mittwoch (21. Januar 2026) findet im Rough-Trade-Store in Berlin-Neukölln ein Pre-Listening der neuen Single von Harry Styles statt: „Aperture“. Der Track erscheint regulär am Freitag (23. Januar).

Exklusives Vorhören für Fans

Von 15 bis 18 Uhr haben Fans die Möglichkeit, den neuen Song vorab zu hören. Die Veranstaltung ist als „Fan-Event“ konzipiert. „Man kann sich anstellen, um mit Kopfhörern bei Rough Trade in der Karl-Marx-Straße 101 den neuen Song exklusiv vorab zu hören“, heißt es in der Pressemitteilung.

Lange Warteschlangen erwartet

Harry Styles‘ Label warnt bereits im Vorfeld: „Man muss also davon ausgehen, dass die Schlange bis zum Beginn um 15 Uhr sehr, sehr lang sein wird.“Vor Harry sind alle gleich – es gibt keine Privilegien. „Harry und seinem Team ist es wichtig, dass alle dieselbe Chance bekommen, deshalb müssen sich auch Partner oder Creator regulär anstellen, wenn sie den neuen Song vorab hören möchten“.

Die Spieldauer von „Aperture“ ist noch nicht bekannt. Singles von Harry Styles dauern in der Regel aber nicht länger als vier Minuten. Das bedeutet: Schlangestehen für ein kurzes Vergnügen. Falls die Schlange lang ist, also so richtig lang ist, geht es aus dem Store und dem Gebäudekomplex vielleicht bis ganz nach draußen. Die Temperaturen in Berlin bewegen sich am Nachmittag um 0 Grad Celsius.

Andererseits eine Gelegenheit, dem eigentlich längst ausgestorbenen Phänomen des Abhörens von Platten im Record Store zu frönen – und das intime Gefühl wiederaufleben zu lassen, verschwitzte Kopfhörer auf die eigenen Ohren zu setzen.

Keine Vorab-Rezensionen erwünscht

Ein Hinweis an Journalisten oder Hobby-Rezensenten: „Vorab-Rezensionen des Songs sind explizit nicht gewünscht.“ Das wird schwer einzuhalten sein – das Netz wird voll sein von Reviews zu „Aperture“.

Doch in Wirklichkeit ist das im Sinne von Harry Styles: gute Werbung für sein Album „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“, das am 06. März erscheint.