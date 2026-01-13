Harry Styles: Sein viertes Album ist im Anflug

Mysteriöse Plakatmotive mit dem Schriftzug „We Belong Together“, platziert über einer wuseligen Menschenmenge, sind jüngst in New York, Manchester, Palermo, São Paulo und anderswo aufgetaucht. Was hat das zu bedeuten?

Mehr als drei Jahre nach den letzten neuen Songs von Superstar Harry Styles künden diese Billboards wohl vom baldigen Comeback des (noch) 31-Jährigen aus der englischen Grafschaft Worcestershire.Dazu kommt ein achtminütiges Video mit dem Titel „Forever, Forever“, das Styles kurz vor Neujahr auf seinem offiziellen YouTube-Kanal veröffentlicht hat. Das Filmchen dokumentiert das Finale seiner „Love On“-Tour am 22. Juli 2023 im norditalienischen Reggio Emilia. Es endet mit einer bislang unveröffentlichten Klavierballade. Während die Kamera die emotionale Reaktion des Publikums einfängt, erscheint der Schriftzug „We Belong Together“ – exakt jener Satz, der nun auch die besagten Geheimplakate ziert.

Auch eine Website webelongtogether.co wurde eingerichtet, die ein ähnliches Crowd-Motiv zeigt und einen Copyright-Hinweis von Sony Music enthält, dem Label von Harry Styles. Die offizielle Website des Künstlers wiederum kündigt ein Update an, das an eine Newsletter-Anmeldung gekoppelt ist. Eine offizielle Bestätigung der Plattenfirma über eine Album-Veröffentlichung – es wäre sein viertes – steht weiterhin aus.

Erfolg von „Harry’s House“

Styles‘ letztes Album „Harry’s House“ von 2022 geriet zum großen kommerziellen und künstlerischen Erfolg. Die Single „As It Was“ führte 15 Wochen lang die Billboard Hot 100-Charts an und zählt inzwischen zu den meistgestreamten Songs der Digital-Plattform-Geschichte. Bei den Grammy Awards 2023 wurde das Album unter anderem als „Album of the Year“ ausgezeichnet und von zahlreichen internationalen Musikmedien zu den besten Veröffentlichungen des Jahres gezählt.

Seit dem Ende der Welttournee hatte sich Styles weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er wurde wiederholt in Berlin gesichtet, als Privatmann in angesagten Galerien und Bars. Ob er auch neue Musik in der deutschen Hauptstadt aufgenommen hat, ist nicht bekannt.

Erste Lebenszeichen seit 2024

„Forever, Forever“ markiert nun den ersten offiziellen Auftritt seit Ende 2024. In Branchenmedien wird der Clip als bewusster Auftakt der neuen Albumphase interpretiert. Unterstützt wird diese Annahme durch Aussagen von Kollegen wie Ed Sheeran, der bereits Einblicke in neues Material erhalten haben will, sowie durch wiederholte Studio-Aufenthalte mit langjährigen Weggefährten und Produzenten.

Die Gerüchteküche-Threads auf der Klatschplattform Reddit wollen von „vertraulichen Insiderquellen“ erfahren haben, dass noch im Januar mit einer EP und bis März mit einem kompletten Album zu rechnen ist.Das Video zu „Forever, Forever“ lässt Hardcore-Fans nach allerlei Hinweisen suchen. Die visuelle Ästhetik mit körnigen, nostalgischen Filmaufnahmen spiegelt die Berichte wider, dass Harry mit einer Digitalkamera allerlei Aufnahmen von seiner Crowd gemacht hat. Fans berichten mehrfach von diesen Knips- und Film-Aktionen.

Wird das Album gar „Harry’s Gallery“ heißen?Einige Fans wollen bereits „mit dem Sparen anfangen“, um für eine mögliche Tournee Mitte 2026 bereit zu sein. Flüsterbotschaften ranken sich um ein großes Sommer-Heimspiel im Londoner Wembley-Stadion.

_________________________________________________________________________________________

Jetzt ROLLING STONE vorbestellen: Mit weltexklusiver 7-Inch-Single von Prince

Wir eröffnen das Jahr 2026 mit einer einmaligen und außergewöhnlichen Zusammenarbeit: anlässlich seines zehnten Todestages veröffentlichen ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS zwei weltexklusive Vinyl-Singles von Prince.

Wenige Monate vor seinem Tod hatte das Jahrhundert-Genie zwei Alben aufgenommen, die ihn noch einmal in Höchstform zeigen und im neuen Jahr wiederveröffentlicht werden: „HITnRUN Phase I“und „Phase II“. Es sollten seine letzten Werke bleiben. Für „Phase I“ arbeitete er mit Sängerinnen wie Rita Ora und Lianne La Havas zusammen. „Phase II“ zeigt ihn als politischen Beobachter seiner Zeit.

Mit unser Februar-Ausgabe erscheint das Sammlerstück „Fallinlove2nite“ / „Hardrock Lover“, zwei herausragende Tracks aus „HITnRUN Phase I“ – vor allem „Fallinlove2nite“ gilt als Fan-Favorit. Die 7inch-Single kommt in einem festen, sorgfältig gestalteten Pappcover und auf schwerem Vinyl. Sie ist nur mit der deutschen Ausgabe des ROLLING STONE und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.

Außerdem erscheint MUSIKEXPRESS 03/26 mit einer zweiten weltexklusiven Prince-Single: „Baltimore“ / „Stare“, zwei Songs von HITnRUN Phase II“. Das balladeske „Baltimore“ schrieb Prince unter dem Eindruck rassistischer Polizeigewalt in den USA. Beide Ausgaben sind auch zusammen im Bundle zum Vorzugspreis von 19,90 EUR erhältich, unter: www.rollingstone.de/prince-2026-bundle

Im Lieferumfang enthalten: ROLLING STONE-Ausgabe 02/2026 + exklusive Prince 7″-Vinyl-Single.