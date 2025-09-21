So hat sich Harry Styles beim Berlin-Marathon geschlagen

Duran Duran im Interview: „Long Covid machte mich zum Geist“

Harry Styles sorgte in Berlin für Aufsehen – diesmal nicht mit seiner bloßen Präsenz oder seiner Musik, sondern mit sportlichen Leistungen. Der britische Popstar, der zuletzt häufiger in der Hauptstadt gesichtet wurde, hat am 21. September beim 51. Berlin-Marathon die 42,195 Kilometer lange Strecke in 2:59:13 Stunden absolviert. Das berichtet unter anderem „spiegel.de“. Eine Zeit unter drei Stunden gilt für Hobbyläufer als beeindruckend.

Harry Styles beim Berlin-Marathon: Top-Leistung!

Der 31-Jährige startete unter dem Pseudonym „Sted Sarandos“ und trug die Startnummer 31261. Er war, nicht ganz incognito, mit Sonnenbrille und Stirnband unterwegs.

Bereits im Frühjahr hatte Styles am Tokio-Marathon teilgenommen und dort eine Zeit von 3:24:07 Stunden erreicht. In Berlin schlug er mit seiner Zeit sogar Ex-Fußball-Weltmeister André Schürrle, der laut „Spiegel“ nach 3:21:25 Stunden ins Ziel kam.

Harry Styles vor Berlin-Marathon: Spaziergang mit Zoë Kravitz

Auch abseits des Marathons sorgte Styles in Berlin für Gesprächsstoff: Am Wochenende wurde er laut einem Bericht der „Berliner Zeitung“ mehrfach mit Schauspielerin Zoë Kravitz in Berlin gesichtet. Die Spekulationen über seine Teilnahme am Marathon machten damit schon vor dem Startschuss die Runde.

Dass Styles in Berlin ist, überrascht nicht wirklich. Schon seit Monaten gab es Spekulationen, warum er so viel Zeit in der Hauptstadt verbringt. Medien wie „t-online.de“ berichteten, Styles sei mehrfach beim Joggen, vor den Hansa-Studios in Kreuzberg und sogar vor Berliner Clubs gesichtet worden.

Die „Bild“-Zeitung wollte indes erfahren haben, dass er sich sogar eine Immobilie gekauft hat. Andere vermuteten wiederum, er arbeite in Berlin an einem neuen Album.