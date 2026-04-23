Ticketmaster vs. Scalper: Wie Harry-Styles-Fans jetzt an Tickets kommen

Der Eintrittskarten-Gigant Ticketmaster hat tausende Tickets für die kommende Residency von Harry Styles im Madison Square Garden storniert. Diese sollen nun erneut zum Originalpreis in den Verkauf kommen. Für Fans, die bislang leer ausgegangen sind, eröffnet sich damit eine unerwartete zweite Chance.

In einem Statement erklärte Ticketmaster-Präsident Saumil Mehta, man sei gezielt gegen professionelle Weiterverläufer vorgegangen. Diese hätten mithilfe mehrerer Accounts und falscher Identitäten Tickets zu niedrigen Preisen erworben, um sie anschließend gewinnbringend weiterzuverkaufen. Die entsprechenden Bestellungen seien vollständig annulliert worden; die Tickets sollen nun wieder regulär erhältlich sein.

Von der Maßnahme sind ausschließlich Transaktionen betroffen, die eindeutig dem Scalping zugeordnet werden konnten. Als Scalper gilt, wer limitierte Produkte – wie Konzertkarten oder Konsolen – in Massen aufkauft, um sie überteuert weiterzuverkaufen. Auch im Börsenjargon ist der Begriff geläufig. Fans, die ihre Tickets direkt über die Plattform erworben oder über offizielle Weiterverkaufs-Funktionen erhalten haben, müssen keine Konsequenzen befürchten.

Neue Chance ab dem 30. April

Interessierte können ab dem 30. April über die offizielle Ticketmaster-Seite eine Anfrage für Tickets stellen. Das neue Zeitfenster schließt am 1. Mai um 17 Uhr. Eine Anfrage garantiert allerdings noch keinen Kauf – die Lotterie startet lediglich neu. Erfolgreiche Bewerber werden bis spätestens 8. Mai per E-Mail benachrichtigt.

Wie viele Tickets tatsächlich neu in den Umlauf kommen, bleibt unklar. Das kalifornische Unternehmen betont jedoch, dass alle Karten unter 130 US-Dollar kosten werden, ein knappes Fünftel sogar weniger als 50 Dollar.

Die Tour im Überblick

Der Konzertblock in New York ist das Herzstück der kommenden „Together, Together“-Tour, mit der Styles auch sein aktuelles Album „Kiss All the Time. Disco, Occasionally.“ vorstellt. Der Auftakt findet am 16. Mai in Amsterdam statt. Von dort führt die Tour über London, São Paulo und Mexico City, bevor sie im August 2026 New York erreicht.

In Manhattan sind zwischen dem 26. August und dem 31. Oktober 30 Shows im Madison Square Garden geplant. Als Special Guest ist der britische DJ und Produzent Jamie xx bei ausgewählten Terminen dabei. Im November und Dezember geht es für Styles in Australien weiter.

Signal für die Branche

Der Schritt von Ticketmaster dürfte über diesen Einzelfall hinaus große Beachtung finden. Der Weiterverkauf von Konzerttickets zu stark überhöhten Preisen ist seit Jahren ein heiß diskutiertes Thema in der Musikindustrie und in der Politik. Dass ein großer Anbieter offensiv gegen Scalper vorgeht und Tickets aktiv zurückholt, könnte als Signal gewertet werden – auch wenn offen bleibt, wie nachhaltig solche Maßnahmen sind.

Fans von Harry Styles bekommen jedenfalls eine neue, halbwegs faire Chance auf einen der begehrtesten Live-Acts des Jahres.