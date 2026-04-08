Harry Styles‘ Meltdown Festival: Diverse Genres, gelegentlich Disco

Harry Styles, der in diesem Jahr das Meltdown Festival in London kuratiert, hat ein Lineup zusammengestellt, das quer durch alle Genres geht. Das weitläufige Event findet vom 11. bis 21. Juni im Southbank Centre statt und wartet zwar zu keinem Zeitpunkt mit Hard-Rock-Legenden wie Kiss auf, dafür aber gelegentlich mit Disco. Styles selbst tritt am 16. Juni mit einem Headliner-Set in der Royal Festival Hall auf, wie ROLLING STONE UK berichtet. Details zu Tickets für seinen Auftritt stehen noch aus; alle anderen Tickets gehen am Donnerstag in den Verkauf.

„Musik ist mein Leben; jeder Künstler, der in diesem Jahr beim Meltdown Festival dabei ist, bedeutet mir unglaublich viel – als Fan und als Musiker“, erklärte Styles in einem Statement. „Es ist eine echte Ehre, Legenden zu empfangen, die den Weg für die nachfolgenden Generationen geebnet haben, sowie neue Acts, die mich inspiriert haben, meine kreativen Grenzen zu verschieben.“

LCD-Soundsystem-Frontmann James Murphy wird ein DJ-Set spielen, und der Elektronik-Künstler Jon Hopkins tritt mit der Multi-Instrumentalistin Maddie Ashman und Komponist Leo Abrahams live auf. Das Devonté-Hynes-Ensemble ist für neue Kompositionen angekündigt, während Sängerin und Komponistin Beverly Glenn-Copeland gemeinsam mit ihrer Frau und künstlerischen Partnerin Elizabeth auftreten wird.

Stars aus Jazz und Indie

Auf dem Programm stehen außerdem die Indie-Rocker Bar Italia und Warpaint sowie die Jazz-Musiker Mulatu Astatke und Kamasi Washington – Letzterer mit gleich zwei Sets: einer Hommage an Miles Davis und John Coltrane sowie Stücken aus seinem 2024er Album „Fearless Movement“. Weitere gebuchte Acts sind die Elektronik-Künstlerin Ninajirachi, Singer-Songwriter Stephen Fretwell, Jazz-Komponist Shabaka Hutchings und Trip-Hop-Künstlerin Erika de Casier.

Styles‘ Ausgabe des Meltdown Festivals ist bereits die 31. Auflage des jährlichen Events. Zu den früheren Kuratoren zählen unter anderem Robert Smith, David Byrne, Nick Cave, Scott Walker und Patti Smith.