Harry Styles erwischt Marcello Hernández bei seiner Imitation im SNL-Promo

Nur wenige Tage nachdem er Ryan Goslings Opening Monologue gekapert hatte, ist Harry Styles zurück bei Saturday Night Live. Diesmal findet er allerdings Marcello Hernández auf der Bühne – der ihn imitiert.

In einem neuen Promo ist Hernández in genau dem Chanel-Nadelstreifenanzug zu sehen, den Styles bei den BRIT Awards 2026 letzten Monat trug, und tanzt zur „Kiss All the Time. Disco, Occasionally.“-Single „American Girls“. Er holt gerade Anlauf für seinen großen Mikrofon-Moment, als Styles und Kenan Thompson auf ihn zukommen. „Sind das meine Klamotten?“, fragt Styles.

Der SNL-Star erklärt, da Styles zu spät gewesen sei, habe er beschlossen, sein Einspringer zu sein. „Ich bin 15 Minuten zu spät, weil Kenan und ich noch schnell Pain au Chocolat essen waren“, sagt Styles und hält das Schokoladencroissant hoch. „Das ist Tradition, wenn ich here hoste.“

Doppelter Einsatz bei SNL

Am Samstag wird Styles nicht nur als Host auftreten – er übernimmt auch den Part des Musical Guest und absolviert damit zum zweiten Mal seit 2019 einen Double-Duty-Shift in der Sketch-Show. Der Auftritt folgt auf „Harry Styles. One Night in Manchester“, seine Live-Show, in der erstmals Material aus „Kiss All the Time“ zu hören war – das Konzert ist inzwischen auf Netflix verfügbar. Im Mai startet er dann seine mit Spannung erwartete Together, Together World Tour in Amsterdam, eine 67-Shows umfassende Welttournee durch sieben große Städte.

Vor der Veröffentlichung von „Kiss All the Time“ war Styles auf dem Cover von „Runner’s World“ zu sehen, im Gespräch mit dem japanischen Schriftsteller Haruki Murakami. „Was ich erkannt habe – im Rest meines Lebens, aber besonders beim Laufen –, ist diese Idee, mir selbst zu vertrauen, dass ich genau das tue, was ich mir vornehme“, sagte er. „Mir selbst zu sagen: ‚Ich weiß, dass du etwas Schwieriges schaffen kannst, dass du aufstehen und trainieren kannst, wenn du nicht willst, und dass du in der Lage bist, durch harte Momente durchzupowern.‘ Diese Art von Integrität gegenüber sich selbst – niemand kann einen Marathon für dich laufen. Beim Musikmachen, beim Veröffentlichen, beim Auftreten und darin, mich gut aussehen zu lassen – da helfen mir viele Menschen! Aber Laufen ist ein Gespräch mit mir selbst.“