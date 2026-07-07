Harry Styles‘ „Together, Together“-Residency stellt neuen Guinness-Weltrekord auf

Harry Styles‘ Residency im Londoner Wembley Stadium endete am Samstag – und mit ihrem Abschluss fiel ein Rekord. Am Montag gab Guinness World Records bekannt, dass Styles‘ Run mit zwölf absolvierten Shows nun die längste Residency eines Musikers im Wembley Stadium ist.

Styles‘ Londoner Aufenthalt war Teil seiner größeren Tour aus Residencies, die er zur Unterstützung seines vierten Studioalbums „Kiss All the Time. Disco, Occasionally.“ bestritt. Das Album debütierte im März auf Platz eins der „Billboard“-200-Albumcharts – sein viertes Soloalbum in Folge, das die Chartspitze erklomm.

Shania Twain fungierte als Opener während des Wembley-Runs, der aufgrund der hohen Nachfrage von ursprünglich sechs auf zwölf Shows verdoppelt wurde. Damit überbot Styles den bisherigen Rekord von Coldplay, die 2025 im Rahmen ihrer „Music of the Spheres“-Welttournee zehn Shows in dem Stadion gespielt hatten.

Guinness würdigt den Rekord

„Das Wembley Stadium ist eine der ikonischsten Live-Musikstätten der Welt – die längste Residency eines Musikers dort in einem einzigen Run zu erreichen, ist eine außerordentliche Leistung“, erklärte Will Munford, offizieller Guinness-World-Records-Schiedsrichter, in einem Statement. „Harry Styles‘ rekordverdächtige 12-Abende-Run ist ein Beweis für die Größe, den Anspruch und die kulturelle Strahlkraft seiner Live-Auftritte – und für die unglaubliche Verbindung, die er zu seinen Fans hat.“

Styles‘ „Together, Together“-Tour startete am 17. Mai in Amsterdam mit zehn Abenden in der Johan Cruijff Arena. Es war seine erste Tournee seit drei Jahren, und er konzentrierte sich auf die Songs seines neuen Albums. „Diese Songs wurden für die Live-Show geschrieben – sie in einem riesigen Raum voller Fremder zu erleben, ist die Art, wie sie immer gemeint waren“, schrieb ROLLING STONE über sein Eröffnungs-Set. „Seine Band wurde erweitert: Blechbläser, Tänzer, Background-Sänger und – bei einigen Songs – ein Streichquartett, mit fast 20 Musikern auf der Bühne.“

Als Nächstes führt die „Together, Together“-Tour Styles im Sommer nach Brasilien und Mexiko, bevor er sich im Madison Square Garden in New York für eine gewaltige 30-Show-Residency niederlässt. Der New-Yorker Run beginnt am 26. August und läuft bis zum 31. Oktober.