Shania Twain eröffnet Harry Styles‘ Shows – alles begann mit einem Anruf bei seiner Mutter

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Shania Twain eröffnet derzeit eine Reihe von Konzerten für Harry Styles im Londoner Wembley Stadium. In einem neuen Interview mit dem ROLLING-STONE-Podcast „Nashville Now“ verrät der Country-Star, dass es dazu kam, weil Twain großen Respekt vor Styles‘ Verhältnis zu seiner Mutter hat.

„Ich freue mich so für ihn, dass er seine Mutter noch an seiner Seite hat – durch all diesen Ruhm, durch all sein Wachstum hindurch. Sie sind miteinander verbunden“, sagt Twain. „Sie unterstützen sich gegenseitig.“

Laut Twain begegneten sich die beiden erstmals hinter der Bühne bei einem nicht genannten Event und tauschten ihre Nummern aus. Styles bedankte sich dabei auch bei der Sängerin von „Man! I Feel Like a Woman!“.

Anruf bei Styles‘ Mutter

„Er sagte: ‚Ich bin meiner Mutter so dankbar, dass sie mich mit deiner Musik bekannt gemacht hat. Seitdem bist du für mich die Queen’“, erinnert sich Twain. „Und dann sagt er: ‚Der Geburtstag meiner Mutter steht bald an. Würde es dir etwas ausmachen, sie anzurufen und ihr alles Gute zu wünschen?‘ Ich sagte: ‚Natürlich, kein Problem, erledigt.’“

Twain rief an, übermittelte ihre Glückwünsche und, so Twain, „gratulierte ihr zu einem so wunderbaren Sohn“. Später fragte Styles, ob sie ihn bei seinem Headliner-Set auf dem Coachella 2022 begleiten würde. Twain gibt zu, die Tragweite dieser Bitte zunächst unterschätzt zu haben.

„Ich glaube, ich habe das zu lässig genommen. Mir war wichtig, was ich trage, und ich wollte, dass es Spaß macht und so – aber das war ein riesiger, riesiger Moment“, sagt sie. „Wir sind in diesem Moment wirklich zusammengewachsen, als zwei Künstler, die sich bereits als zwei Menschen gefunden hatten.“

Wembley-Residency im Sommer

Als Styles beschloss, in diesem Sommer mit einer Residency in London auf die Bühne zurückzukehren, klingelte auch bei Twain das Telefon.

„Er rief mich an und sagte: ‚Willst du diese Shows mit mir im Wembley machen?’“, erzählt Twain. „Ich so: ‚Natürlich – nur für dich, Harry.’“

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Styles spielt im Rahmen seiner Stadion-Residency „Together, Together“ insgesamt 12 Shows im Wembley. Twain eröffnet alle zwölf Konzerte, die am 12. Juni begannen. Das nächste Wembley-Datum ist der 17. Juni; die Residency endet am 4. Juli.

Neues Album im Juli

Twain wird am 24. Juli ihr neues Album „Little Miss Twain“ veröffentlichen. Das vollständige Interview mit Twain erscheint demnächst im ROLLING-STONE-Podcast „Nashville Now“.

Den wöchentlichen Country-Podcast von ROLLING STONE, „Nashville Now“, moderiert von Deputy Editor und Head of Country Joseph Hudak, gibt es zum Download und Abonnieren auf Apple Podcasts oder Spotify (oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört). Neue Folgen erscheinen jeden Mittwoch und enthalten Interviews mit Künstlern und Persönlichkeiten wie Vince Gill, Lainey Wilson, Shaboozey, Hardy, Charley Crockett, Kings of Leon, Dan Auerbach von den Black Keys, den Black Crowes, Carly Pearce, Luke Grimes, Brandon Lake, Breland, Bryan Andrews, Noeline Hofmann, Adam Mac, Devon Gilfillian, Gavin Adcock, Amanda Shires, Shooter Jennings, Margo Price, Ink, Ne-Yo, Jay Buchanan von den Rival Sons, Halestorm, Dusty Slay, Lukas Nelson, Ashley Monroe, Ketch Secor von Old Crow Medicine Show, Clever, Tyler White aus „Love on the Spectrum“, dem Willie-Nelson-Kenner John Spong sowie den Autoren Marissa R. Moss, Josh Crutchmer, Mark Gray und Jonathan Bernstein.