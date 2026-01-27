Harry Styles: Sechs neue Europa-Termine – na also!

Harry Styles baut seine heiß erwartete „Together, Together“-Tour 2026 weiter aus, während seine große Residency im Madison Square Garden in New York City eine historische Nachfrage verzeichnet.

Laut Ticketmaster-Daten, die dem ROLLING STONE vorliegen, sorgte die 30 Shows umfassende Residency im MSG für 11,5 Millionen Registrierungen im Artist-Presale.

Das ist das höchste jemals gemessene Presale-Volumen eines Künstlers auf dem New Yorker Markt. Und zugleich die größte Presale-Performance, die es je für eine Residency-Reihe gab.

Rekordzahlen und begrenzte Kapazität

Der Presale für Styles’ Shows in New York City, Amsterdam und London startete in dieser Woche. Besonders die 30 Termine im Madison Square Garden – seine einzigen Konzerte in den USA – zogen enorme Aufmerksamkeit auf sich.

Wie bei den meisten Shows mit extrem hoher Nachfrage war der Presale von Euphorie und Enttäuschung gleichermaßen geprägt. Begleitet von einer gewissen Portion Chaos. Zwar sind 30 Konzerte an einem Ort außergewöhnlich. Doch die Konzertkapazität des Madison Square Garden liegt bei rund 18.000 Plätzen. Insgesamt werden somit etwa 540.000 Besucher die Residency sehen können. Ein Bruchteil der 11,5 Millionen Menschen, die sich für den Presale registriert hatten.

Ticketverkauf in zwei Phasen

Der reguläre Ticketverkauf für die New-York-City-Shows erfolgt in zwei Etappen. Für die Konzerte zwischen dem 26. August und dem 9. Oktober gehen die Tickets am 30. Januar in den Verkauf. Die Shows vom 10. Oktober bis zum 31. Oktober folgen am 4. Februar.

Neue Europa-Termine bestätigt

Parallel dazu hat Styles sechs zusätzliche Termine für seine Europa-Etappe angekündigt. In Amsterdam kommen zwei weitere Shows in der Johann Cruijff Arena hinzu, am 4. und 5. Juni. Außerdem folgen vier weitere Konzerte im Londoner Wembley Stadium am 26., 27. und 29. Juni sowie am 1. Juli.

Darüber hinaus ist die „Together, Together“-Tour auch für Stationen in São Paulo, Mexiko-Stadt, Melbourne und Sydney geplant.

Neues Album und Tourstart

Styles kündigte die „Together, Together“-Tour nur wenige Stunden vor der Veröffentlichung von „Aperture“ an, der ersten Single aus seinem lang erwarteten vierten Album „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“, das am 6. März erscheinen soll.

Das neue Album folgt auf „Harry’s House“ aus dem Jahr 2022, das die Hits „As It Was“ und „Late Night Talking“ enthielt und bei den Grammy Awards als Album des Jahres ausgezeichnet wurde.