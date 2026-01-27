Harry Styles würde 2027 jeden Berlin-Rekord ZERSCHMETTERN

Wie sagt man so schön: „Die Gerüchteküche brodelt“. Es wird gemunkelt, dass Harry Styles 2027 nach Deutschland kommen wird – für acht Konzerte in Berlin, und zwar im Olympiastadion. Das will der „Tagesspiegel“ wissen. Ob damit auch Konzerte in weiteren deutschen Städten stattfinden oder auch in der Schweiz und in Österreich, ist unklar.

Fest steht: Harry Styles im Berliner Olympiastadion – das wäre ein absoluter Berlin-Rekord. Achtmal zirka 80.000 Zuschauer, das sind 640.000 Menschen, die den Superstar live sehen würden.

Das erreicht beinahe Adele-Dimensionen, die 2024 zehnmal in einem Münchener Pop-Up-Stadion auftrat. Bei zehn Konzerten vor je 73.000 Zuschauern erreichte sie eine Publikumszahl von 730.000 Menschen. Die größte Pop-Residency, die es je in Deutschland gab – auch wenn die „Skyfall“-Sängerin kurz nach VVK-Start noch Mühe hatte, bei sehr hohen Ticketpreisen ihre Arena allabendlich zu füllen.

Für Berlin-Konzerte und die entsprechende Zuschauerzahl aber wäre Harry Styles, würde er denn tatsächlich 2027 in die Hauptstadt kommen, ein absoluter Rekordhalter.

Konzerte im Berliner Olympiastadion – die bisherigen Rekorde:

Coldplay – Rekordhalter Olympiastadion Berlin

Shows: 4 Konzerte

Jahr: 2024 („Music of the Spheres World Tour“)

Besonderheit: Meiste Auftritte eines Acts im Olympiastadion innerhalb einer Tour

Größenordnung: ca. 4 × 70.000 = ~280.000 Besucher

Status: Aktueller Allzeitrekord für das Olympiastadion Berlin

Rammstein – deutsche Rekordhalter

Shows: 3 Konzerte

Jahr: 2023 („Europe Stadium Tour“)

Besonderheit: Meiste Olympiastadion-Shows eines deutschen Acts

Größenordnung: ca. 210.000 Besucher

Ed Sheeran – Pop-Rekord (Solo-Act)