Hartes Gerücht: Depeche Mode nehmen „Memento Mori“-Livealbum in Mexiko auf

Dave Gahan und Martin Gore von Depeche Mode in Paris, Frankreich. (Photo by Kristy Sparow/Getty Images)

Haben Depeche Mode in Mexiko City ein „Memento Mori“-Livealbum aufgenommen? Dieses Gerücht hält sich in der Fan-Szene seit einigen Wochen hartnäckig. Demnach hätten Dave Gahan, Martin Gore, Christian Eigner und Peter Gordeno ihre drei Gigs in der mexikanischen Hauptstadt (21.-25. September 2023) für Aufnahmen genutzt. Bestätigt ist bislang nichts. Dass Depeche Mode aber, einer inoffiziellen Tradition und gutem Geschäftssinn folgend, Mitschnitte ihrer Tourneen für den Heimvideomarkt veröffentlichen, gilt als sicher – dass machen sie seit rund 20 Jahren so.

„Die Gerüchteküche brodelt“, wie es so schön unter den DM-Anhängern heißt. Hausfotograf und Filmemacher Anton Corbijn sei schon in Mexiko gesichtet worden. Fans spekulieren auch, ob die Band einfach nur ein typisches DM-Konzert mitfilmen lässt, ob stattdessen nur Live-Versionen der zwölf „Memento Mori“-Lieder aufgenommen werden (was bedeuten würde, dass einige der Stücke ihre Livepremiere feiern müssten – also eher unwahrscheinlich ist), oder ob den Briten wieder eine Art Tourfilm wie „101“ (1989) oder „Spirits in the Forest“ (2019) vorschwebt, also eine Mischung aus Livebildern und Fankult-Impressionen.

Ein Fan brachte auch das Gerücht auf, dass Depeche Mode einen Mix aus Liveaufnahmen und dem „Tag der Toten“ in Mexiko planen. Der „Día de los Muertos“ gehört zu den wichtigsten Feiertagen Mexikos: An den Tagen zwischen dem 31. Oktober und dem 2. November gedenken die Mexikaner der Verstorbenen. Jedoch eher als Feier denn als Trauertag.

Der „Día de los Muertos“ würde insofern zum DeMo-Image passen, als das „Memento Mori“-Album als Reminiszenz an den verstorbenen Keyboarder Andrew Fletcher verstanden werden will, dessen Leben Martin und Dave auch auf der Bühne, wie in Songs wie „World In My Eyes“ preisen.

Mit Beginn der Hallentournee im europäischen Winter 2024 wissen wir hoffentlich mehr. Zuletzt veröffentlichten Depeche Mode ein offizielles Video zum Albumtrack „My Favourite Stranger“, dessen Visuals auch schon über die Bühnenleinwände flimmerten.