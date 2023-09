Depeche Mode live in Mexico City: Setlist, Fotos und Videos

Foto: Ritzau Scanpix/AFP via Getty Ima, HELLE ARENSBAK. All rights reserved.

Depeche Mode sind mal wieder in Amerika. Am Donnerstag gab es den Startschuss für den erweiterten Teil ihrer Tour auf dem Kontinent. Insgesamt drei Gigs stehen in der Arena Foro Sol auf dem Programm. Zum letzten Mal war die Band hier 2018 zu Gast.

Der erste Abend (weitere folgen am 23. und 25. September) lieferte auf jeden Fall keine Setlist-Überraschung im Vergleich zum letzten Auftritt in Europa in diesem Jahr in Oslo vor einigen Tagen. Dafür brodelte natürlich die Stimmung bei den heißblütigen Mexikanern in dem Baseballstadion, das für drei Tage ausverkauft ist.

Wie die gewöhnlich gut informierte Fansite depechemode.de berichtet, gibt es das Gerücht, dass das Konzert gefilmt wurde. Bislang ist bekannt, dass die Band eine Dokumentation über ihre emotionale erste Tour ohne Andy Fletcher produzieren wird. Ob das Filmmaterial aus Mexiko dann Teil davon ist oder möglicherweise für eine andere Form der Veröffentlichung mitgeschnitten wird, ist aber unklar.

Setlist

Intro

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking In My Shoes

It’s No Good

Sister Of Night

In Your Room

Everything Counts

Precious

Speak To Me

A Question Of Lust

Soul With Me

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To

World In My Eyes

Wrong

Stripped

John The Revelator

Enjoy The Silence

Zugabe:

Waiting For The Night

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

Videos vom Depeche-Mode-Konzert aus Mexico City

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bilder vom Auftritt in Mexiko

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren