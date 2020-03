Harvey Weinstein mit Coronavirus infiziert

Foto: Getty Images, Mark Mainz. All rights reserved.

Harvey Weinstein wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Wie und bei wem sich der zuletzt in Isolationshaft befindliche Häftling angesteckt hat, ist noch nicht bekannt. Das berichtet „Deadline“. „Von so etwas haben wir noch nie gehört“, sagte die PR-Chefin des ehemaligen Hollywood-Produzenten, Juda Engelmayer, am Sonntag. „Ich kann noch nichts Genaueres sagen.“

Weinstein, 68, saß bis vor kurzem auf der New Yorker Gefängnisinsel Rikers Island ein, die als eine der am härtesten bewachten der USA gilt. Kontakt zu anderen Häftlingen ist nicht vorgesehen – der zu Wärtern natürlich unvermeidbar. Dennoch sollen sich allein in Rikers Island bereits 40 Gefangene mit COVID-19 angesteckt haben.

Weinstein: verurteilt zu 23 Jahren Haft

Möglich ist, dass Weinstein sich beim Umzug ins „Wende Correctional Facility“, einem Hochsicherheitsgefängnis in der Stadt Alden im Erie County, New York, östlich von Buffalo, das Virus geholt hat. Weinstein werde nun jedenfalls medizinisch behandelt, die Behörden verweisen jedoch darauf, dass keine Informationspflicht über den Gesundheitszustand von Häftlingen besteht.

Harvey Weinstein wurde am 24. Februar in New York zu einer Freiheitsstrafe von 23 Jahren verurteilt. Die Jury hatte ihn der Vergewaltigung von zwei Frauen schuldig gesprochen.