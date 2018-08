John Lennons Meisterwerk „Imagine“ erscheint in aufwendigen Deluxe-Versionen. Alle Infos zu den Formaten und der Tracklist hier.

Am 05. Oktober erscheint John Lennon „Imagine – The Ultimate Collection“. Das bekannteste Solowerk des Beatle wird in verschiedenen Versionen veröffentlicht: der Ltd. Super Deluxe Box (6 Discs), Deluxe 2-CD, 2 LP, Ltd. 2LP Clear D2C und als Einfach-CD. Dazu werden die (Doku-)Filme „Imagine“ und „Gime Some Truth“ neu herausgebracht (im Remaster und mit Extras). Das 6Disc-Set „Imagine – The Ultimate Collection“ enthält einen neuen, remasterten Stereomix, unbearbeitete Studioaufnahmen, Outtakes, Extras und eine Audio-Documentary über die Entstehungsgeschichte der einzelnen Songs, sowie neue Surround-Mixe auf Blu-ray und einen Quadrasonic-Mix für das „ultimativ intensive Hörerlebnis“. John Lennon: 140 Tracks Das 6-Disc-Boxset umfasst 140 Tracks…