Hat er sich anders vorgestellt: Henry Cavill kehrt nicht als Superman zurück

Henry Cavill hat am Donnerstag (15. Dezember) über Instagram bekannt gegeben, dass er nicht mehr in der Rolle als Superman auf die Leinwand zurückkehren wird. In dem Beitrag schreibt er, dass sich in einem Meeting mit den Filmproduzenten James Gunn und Peter Safran herausstellte, dass es bereits einen Ersatz für Cavill gebe. Der Schauspieler hatte erst im Oktober seine Rückkehr als Superman angekündigt, nachdem er einen Gastauftritt im Film „Black Adam“ hatte.

Cavill schrieb zunächst, dass er ein Meeting mit den beiden Filmproduzenten hatte und dort von der Veränderung erfuhr. „Nachdem das Studio mir damals im Oktober sagte, ich solle meine Rückkehr ankündigen, bevor sie dann jemand Neues einstellten, ist die Nachricht nicht die Einfachste, aber so ist das Leben“, erklärte der Schauspieler in seinem Instagram-Beitrag. Danach führte er fort: „Die Änderung der Garde ist etwas, das passiert. Ich respektiere das. James und Peter haben ein Universum zu errichten. […] Superman ist immer noch da. Alles, wofür er steht, existiert noch und die Prinzipien, die er uns vorlebt, sind noch da. Ich bin nicht mehr an der Reihe, den Umhang zu tragen, aber das, wofür Superman steht, wird nie verschwinden.“

James Gunn schrieb am selben Tag (15. Dezember) auf Twitter, dass Henry Cavill als Superman nicht passend ist, weil der kommende Film „sich auf einen früheren Abschnitt im Leben von Superman konzentriert, sodass die Figur nicht von Henry Cavill gespielt werden wird.“ Zusätzlich schreibt er: „Aber wir hatten gerade ein großartiges Treffen mit Henry und sind große Fans, und wir sprachen über eine Reihe von spannenden Möglichkeiten, in Zukunft zusammenzuarbeiten.“ In den Kommentaren zu seinem Tweet äußerte er sich auf die Frage, ob es sich bei dem neuen Superman-Film um eine Origin-Story (Entstehungsgeschichte) handeln wird, mit: „Auf keinen Fall.“

Henry Cavill verkörperte Superman in den Filmen „Man of Steel“ (2013) und „Batman v Superman: Dawn of Justice“ (2016). Die Kündigung Cavills kommt auch insofern überraschend, als dass er seine prestigeträchtige Rolle in der Netflix-Serie „The Witcher“ unlängst an Liam Hemsworth abgab – was viele als Schritt zurück zu Superman-Engagements deuteten.