Henry Cavill kommt als Superman zurück

Ein Cameo-Auftritt im neuen DC-Superheldenfilm „Black Adam“ hatte die Spekulationen angestoßen, jetzt hat Schauspieler Henry Cavill es auch offiziell bestätigt: Er kehrt zurück in die Rolle von Superman. Das sagte er in einem Video auf seinem Instagram-Account.

„ Jetzt, wo viele von euch [‚Black Adam‘ gesehen] haben, wollte ich es offiziell machen, dass ich als Superman zurück bin“, sagte Cavill in dem Video, in dem auch ein Bild von ihm als Superman zu sehen ist. „Das Bild in diesem Post und was ihr in ‚Black Adam‘ gesehen habt, sind nur eine sehr kleine Kostprobe von dem, was kommt.“ Genaueres verraten wollte Cavill noch nicht, bedankte sich aber bei den Fans für ihre Geduld. „Sie wird belohnt werden.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Henry Cavill (@henrycavill)

Cavill war 2013 in Zack Snyders „Man Of Steel” zum ersten Mal in die Rolle des Superhelden geschlüpft und spielte ihn auch in den Fortsetzungen „Batman v Superman: Dawn of Justice“ (2016) und „Justice League“ (2017). Seit 2019 ist er in der Netflix-Serie „The Witcher“ in der Hauptrolle als Hexer Geralt von Riva zu sehen.