Hatte Till Lindemann ein Verhältnis mit einer 15-Jährigen?

Foto: Getty Images, Gie Knaeps. All rights reserved.

Eine heute 28-jährige Frau (Name bislang unbekannt) hat dem „Spiegel“ nach eingehender Recherche preisgegeben, dass sie vor mehr als zehn Jahren, als damals 15-Jährige, angeblich mehrfach Sex mit Sänger Till Lindemann gehabt haben soll.

Wie es in dem Artikel heißt, soll Lindemann im Jahr 2011 das sexuelle Verhältnis eingegangen sein, nachdem er das Mädchen im Urlaub kennengelernt hatte. Die damals Minderjährige sei die beste Freundin der Tochter eines Bandmitglieds gewesen.

Empfehlung der Redaktion Staatsanwaltschaft gibt zu: Ermittlungen gegen Till Lindemann laufen schon länger

„Ich war viel zu jung“

Weiter offenbart die Recherche des „Spiegels“, dass es nach einem Kuss in zuvor erwähntem Urlaub zu mehrfachen Besuchen in Lindemanns Wohnung und Sexualverkehr gekommen sein soll. Die Frau beteuert, dass sie damals verliebt gewesen sei und sich in ihrem Wunsch gesehen gefühlt habe, „erwachsen zu sein“.

Dem „Spiegel“ erzählte sie nun, er habe ihr Hoffnungen gemacht, an seiner Seite zu bleiben. Mehr als 10 Jahre später lenkt sie nun aber offensichtlich ein, nicht überblickt haben zu können, was sie damals tat. Sie selbst sagte dem Magazin: „Ich war viel zu jung.“

Empfehlung der Redaktion Neue Missbrauchs-Vorwürfe gegen Till Lindemann und Rammstein

Das Umfeld als Zeuge und ein wütender Vater

Mit 15 Jahren hatte sich das Mädchen nach eigenen Angaben ihren Freundinnen und der jüngeren Schwester anvertraut. Wie die Recherche offenlegt, soll es auch im Band-Umfeld zumindest Gerüchte über die Affäre gegeben haben.

Nur die Eltern des Teenagers erfuhren zunächst nichts davon – bis 2012, also ein Jahr nach Beginn des Verhältnisses. Als der Vater davon etwas mitbekam, war er, so heißt es in dem „Spiegel“-Bericht, außer sich vor Wut. Er soll daraufhin für das Ende der Beziehung gesorgt, jedoch keine Anzeige erstattet haben.

Affäre ging später einvernehmlich weiter

Die Frau behauptet, den Sänger von Rammstein im Jahr 2016, mit 21 Jahren, noch einmal wiedergesehen zu haben. Es sei dann weiterhin zu einvernehmlichem Sex gekommen. Das Verhältnis sei ihren Angaben zufolge bis 2019 gelaufen.

Warum sie die Geschichte nun veröffentlicht, begründet sie mit ihrer Erkenntnis, dass die Sexualbeziehung mit Lindemann ihr damals und auch längerfristig geschadet habe. Auch verärgere sie, dass die Band so tue, als sei nichts passiert, nachdem mehrfach Missbrauchsvorwürfe im letzten Monat aufgekommen sind.

Ab wann ist Sex mit Minderjährigen verboten?

Eine 15-jährige Person darf laut Strafgesetzbuch mit einer Person über 22 Jahren Sex haben – „jedoch nur erlaubt, wenn der Ältere der beiden die fehlende sexuelle Selbstbestimmung der jüngeren Person nicht ausnutzt“.

Laut Paragraf 176 und 176a des Strafgesetzbuches gelten „ sexuellen Handlungen an, vor und mit einem Kind unter 14 Jahren als Missbrauch, sind verboten und werden je nach Schwere des Falles mit nicht unerheblicher Freiheitsstrafe bestraft.“

Ebenfalls strafbar ist Sex mit Jugendlichen unter 16 Jahren, wenn Personen über 21 Jahre dabei die fehlende Fähigkeit des Opfers zur sexuellen Selbstbestimmung ausnutzen.

Laut Paragraf „Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger § 180 Abs. 1 StGB“ macht sich strafbar, wer „sexuelle Handlungen vor oder an einem Mädchen oder Jungen unter 16 Jahren vermittelt oder dafür Gelegenheiten schafft und damit direkt unterstützt.“