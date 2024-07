Seit mehreren Wochen liegt Heinz Hoenig im Krankenhaus – zeitweise war er in kritischer Verfassung und kämpfte um sein Leben. Kürzlich kursierte sogar eine Fake-Todesnachricht im Netz und zu der hat sich nun auch das Management des Schauspielers geäußert.

Eindringliche Bitte vom Management

„Momentan kursieren im Internet Behauptungen, dass Heinz Hoenig verstorben sei. Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass es sich hierbei um Fake News handelt. Diese Meldungen entbehren jeder Grundlage und sorgen für unnötige Unruhe“, so heißt es vom Siegelring-Management von Musikproduzent Ralph Siegel. „Wir bitten eindringlich darum, die Familie von Heinz Hoenig nicht weiter mit solchen Anfragen und falschen Informationen zu belasten“. Dieses Statement wurde auch von Hoenigs Ehefrau Annika geteilt. Sie zeigt auf Instagram, dass Heinz Hoenig weiter an seiner Genesung arbeitet, unter anderem mache er Krankengymnastik, um wieder mobil zu werden. Der Ton ist derzeit hoffnungsvoll: „Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen!“ Vor Kurzem hatte sich Heinz Hoenig einer wichtigen Operation unterziehen müssen, eine weitere steht an, sobald der Schauspieler stabil genug ist. Bis dahin wird es aber noch eine Weile dauern.

Heinz Hoenig: Sein Zustand hat sich offenbar leicht gebessert

Eine bakterielle Entzündung hatten bei ihm einen Stent im Herzen beschädigt. Zunächst musste aber ein Loch in der Speiseröhre geschlossen werden – erst später kann die komplette Aorta ausgewechselt werden. Dass er nicht krankenversichert ist, sorgte in den vergangenen Wochen für Diskussionen, aber auch Unverständnis. Die Familie sammelt seitdem Geld, um die angelaufenen Rechnungen für die Behandlung bezahlen zu können. Sein Management erklärte gegenüber „Stern“: „Es geht vielen Künstlern so, dass es ihnen eben im Alter nicht gut geht und es kann sogar soweit gehen, dass sie ihre Krankenversicherung nicht bezahlen können. Das ist eine dramatische Situation, die man nur bedauern und schrecklich finden kann. Viele Schauspieler kämpfen damit, obwohl sie jahrelang bekannt und erfolgreich waren“, so Ralph Siegel. „Das Dschungelcamp hat Heinz finanziell ein wenig geholfen, aber das Geld war dann direkt weg. Wenn man ein bisschen was hat, kommt direkt das Finanzamt.“