Bei ihrem Konzert in Köln passierte Helene Fischer eine kleine Panne: Die Hebebühne fuhr sich fest, und die Sängerin musste auf einer Leiter runterklettern. Doch eigentlich bewältigte sie die Situation sehr souverän.

Fischer sagte zu ihren Musikern, dass die „mal was sexymäßiges“ spielen sollen und dann tanzte die Schlagersängerin, in ihrem großmaschigen Kleid, zu „You Can Leave Your Hat On “ von Joe Cocker die Leiter runter: