Helene Fischer in Stuttgart: Setlist und Eindrücke der 360°-Tour

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Helene Fischer spielt in Stuttgart vor tausenden Menschen und fliegt durch die MHP-Arena. Sie feiert ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum und beweist ihre lange Erfahrung – ohne dabei alt auszusehen. Hier alle Eindrücke von der Show und die Setlist.

Helene Fischer im Zentrum der 360°-Stadion-Tour

Auf ihrer „360° Stadion Tour“ ist Helene Fischer aus ganz neuen Winkeln zu erleben. Statt einer frontalen Bühne bewegt sie sich in der Mitte des Stadions, auf einem elliptischen Laufsteg mit zwei seitlichen Abgängen. So wird Helene Fischer zum Zentrum ihrer eigenen Show: Die Menge formiert sich um sie und vier großformatige Bildschirme herum. Darauf erstrahlt die 41-Jährige hell – ebenso wie ihr glitzerndes rotes Outfit, die Pyrotechnik und strahlende Fan-Gesichter, die das Stadion erleuchten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Vor dem Startschuss der Helene-Fischer-Show wärmte Support Act Kobragypsy das Publikum auf. Die DJ aus dem Appenzell legte internationale Partysongs auf und sorgte so für die richtige Stimmung in der Menge – die Schlager überließ sie jedoch der Expertin.

Songauswahl: Hits, Klassiker und ein Cover

Die Songauswahl setzt Häkchen hinter alle Boxen: neueste Songs und größte Hits – alles, was das Schlagerherz begehrt. Mit „Jetzt oder nie“ eröffnete Fischer den Abend. Sie spielte eine Cover-Version von Bernd Clüvers und Marion Maerz’ „Schau mal herein“ und schloss die Show schließlich mit ihrem Lied „Phänomen“. Klassiker wie „Atemlos durch die Nacht“ und „Herzbeben“ durften in der Setlist natürlich nicht fehlen.

Die Setlist in Stuttgart

Jetzt oder nie

Unser Tag

Genau dieses Gefühl

Flieger

Feuer Am Horizont

Hundert Prozent

Mitten im Paradies

Die Hölle morgen früh

Von hier bis unendlich

Ich will immer wieder… dieses Fieber spür’n

Schau mal herein (Bernd Clüver & Marion Maerz Cover)

Mit keinem Andern

(Unbekannter Song)

Marathon

Nur mit Dir

Vamos a marte

Liebe ist ein Tanz

Viva La Vida

(Unbekannter Song)

Fehlerfrei

Warum

Null auf 100

Und morgen früh küss ich Dich wach

Spiele

Rausch

Wir zwei

Regenbogenfarben

Wir werden eins

Atemlos durch die Nacht

An meiner Seite

Blitz

Herzbeben

Achterbahn

Heute Nacht

Phänomen

Weiter geht es in Frankfurt am Main

Am 19. Juni geht die Fischer-Tour in Frankfurt am Main weiter. Im Deutsche Bank Park spielt die Atemlos-Sängerin zwei Nächte. Für die Show am Freitag gibt es noch Tickets ab 75 Euro.