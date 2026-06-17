Helene Fischer in Stuttgart: Setlist und Eindrücke der 360°-Tour
Glitzer, Pyrotechnik und 35 Songs: Helene Fischer feierte in der MHP-Arena ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum – alle Eindrücke und die komplette Setlist.
Helene Fischer spielt in Stuttgart vor tausenden Menschen und fliegt durch die MHP-Arena. Sie feiert ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum und beweist ihre lange Erfahrung – ohne dabei alt auszusehen. Hier alle Eindrücke von der Show und die Setlist.
Helene Fischer im Zentrum der 360°-Stadion-Tour
Auf ihrer „360° Stadion Tour“ ist Helene Fischer aus ganz neuen Winkeln zu erleben. Statt einer frontalen Bühne bewegt sie sich in der Mitte des Stadions, auf einem elliptischen Laufsteg mit zwei seitlichen Abgängen. So wird Helene Fischer zum Zentrum ihrer eigenen Show: Die Menge formiert sich um sie und vier großformatige Bildschirme herum. Darauf erstrahlt die 41-Jährige hell – ebenso wie ihr glitzerndes rotes Outfit, die Pyrotechnik und strahlende Fan-Gesichter, die das Stadion erleuchten.
Vor dem Startschuss der Helene-Fischer-Show wärmte Support Act Kobragypsy das Publikum auf. Die DJ aus dem Appenzell legte internationale Partysongs auf und sorgte so für die richtige Stimmung in der Menge – die Schlager überließ sie jedoch der Expertin.
Songauswahl: Hits, Klassiker und ein Cover
Die Songauswahl setzt Häkchen hinter alle Boxen: neueste Songs und größte Hits – alles, was das Schlagerherz begehrt. Mit „Jetzt oder nie“ eröffnete Fischer den Abend. Sie spielte eine Cover-Version von Bernd Clüvers und Marion Maerz’ „Schau mal herein“ und schloss die Show schließlich mit ihrem Lied „Phänomen“. Klassiker wie „Atemlos durch die Nacht“ und „Herzbeben“ durften in der Setlist natürlich nicht fehlen.
Die Setlist in Stuttgart
- Jetzt oder nie
- Unser Tag
- Genau dieses Gefühl
- Flieger
- Feuer Am Horizont
- Hundert Prozent
- Mitten im Paradies
- Die Hölle morgen früh
- Von hier bis unendlich
- Ich will immer wieder… dieses Fieber spür’n
- Schau mal herein (Bernd Clüver & Marion Maerz Cover)
- Mit keinem Andern
- (Unbekannter Song)
- Marathon
- Nur mit Dir
- Vamos a marte
- Liebe ist ein Tanz
- Viva La Vida
- (Unbekannter Song)
- Fehlerfrei
- Warum
- Null auf 100
- Und morgen früh küss ich Dich wach
- Spiele
- Rausch
- Wir zwei
- Regenbogenfarben
- Wir werden eins
- Atemlos durch die Nacht
- An meiner Seite
- Blitz
- Herzbeben
- Achterbahn
- Heute Nacht
- Phänomen
Weiter geht es in Frankfurt am Main
Am 19. Juni geht die Fischer-Tour in Frankfurt am Main weiter. Im Deutsche Bank Park spielt die Atemlos-Sängerin zwei Nächte. Für die Show am Freitag gibt es noch Tickets ab 75 Euro.
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