„Herr der Ringe“: John Rhys-Davies feiert Gimli-Comeback (Video)

John Rhys-Davies verkörpert die Rolle des Lord Gimli Lockbearer im kommenden Koop-Survival-Spiel „The Lord Of The Rings: Return To Moria“. Es erscheint am 24. Oktober 2023 für die PlayStation 5 und den PC rein digital. Am 5. Dezember 2023 kommt die physische Version auf den Markt. Es spielt in einer Version von J.R.R. Tolkiens Welt.

John Rhys-Davies äußert Freude über die Verkörperung des Gimli

Der gebürtige Waliser äußerte seine Freude, Gimli erneut darstellen zu können. In einer Pressemitteilung verkündete er: „Es macht immer Spaß zurückzukehren. (…) Schauspieler erschaffen häufig Charaktere aus Liebe heraus und es ist manchmal sehr schwierig sie loszulassen. Sicherlich ist Gimli für mich ein Charakter, den ich wirklich mag und ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, ihn in einem anderen Kontext wiederaufleben zu dürfen.“

Seinen Bekanntheitsgrad erlangte Rhys-Davies zuvor durch seine Darstellung des Zwerg Gimli in den Realverfilmungen: „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“ (2003), „Der Herr der Ringe: Die zwei Türme“ (2002) und „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“ (2001). Zuvor war er als ägyptischer Indiana-Jones-Sidekick Sallah in „Jäger des verlorenen Schatzes“ (1981) und „Indiana Jones und der letzte Kreuzzzug“ (1989) zu sehen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der 79-Jährige gab außerdem ein exklusives Interview auf dem YouTube-Kanal „Nerd Of The Rings“ anlässlich der „Durin’s Day“-Feierlichkeiten. „Durin’s Day“ ist ein fiktives Ereignis aus „The Hobbit“, welches zwischen dem 19. und 30. Oktober gefeiert wird.

Hier den Talk ansehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Inhalt des Spiels

Wie auf „Epicgames“ nachzulesen ist, folgt man in dem Survival-Abenteuer Zwergen, die sich auf ein neues Abenteuer begeben, um ihre legendäre Heimat Moria unter dem Nebelgebirge zurückzuerobern. Weiter heißt es auf der Website des Games: „Die Spieler:innen kämpfen gemeinsam um ihr Überleben, fertigen Gegenstände, bauen und erkunden die berühmten, weitläufigen Minen. Doch die tapferen Abenteurer müssen wachsam sein, denn geheimnisvolle Gefahren warten auf sie.“