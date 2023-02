„Herr der Ringe“ wird fortgesetzt: Neue Filme in Planung

Foto: imdb.com, New Line Productions, Inc.. All rights reserved.

Das Filmstudio Warner Bros. Discovery hat sich die Filmrechte an „Herr der Ringe“ gesichert. In Folge dessen sind das Unternehmen mit Sitz in New York City und dessen Sublabel „New Line Cinema“ (verantwortlich für die „Herr der Ringe“- und „Hobbit“-Trilogien) einen mehrjährigen Deal mit der Embracer Group AB eingegangen. Letztere ist ein schwedischer Medienkonzern und besitzt die Filmrechte zu J.R.R. Tolkiens berühmtesten Werken. Besetzung und Handlungsstränge wurden aber noch nicht bekannt gegeben.

Das berichtete David Zaslav, CEO von Warner Bros. Discovery, in einer Telefonkonferenz mit „Variety“: Darin soll er bekannt gegeben haben, dass die neu ernannten Studioleiter Mike De Luca und Pam Abdy einen Deal ausgehandelt hätten, um „mehrere“ Filme auf der Grundlage der beliebten Bücher von J. R. R. Tolkien zu drehen.

Tolkien-Universum kann weiter erkundet werden

Die neuen Leiter von Warner Bros. Discovery, Mike De Luca und Pam Abdy, erklärten nun laut „Variety“, dass dieser Schritt es der Produktionsfirma ermöglichen wird, neue Aspekte des Tolkien-Universums zu erkunden. In ihrer Erklärung sagten De Luca und Abdy hierzu: „Bei all dem Umfang und den Details, die liebevoll in die beiden Trilogien gepackt wurden, bleibt das riesige, komplexe und schillernde Universum, das J.R.R. Tolkien erdacht hat, weitgehend unerforscht.“ Und das soll sich hiermit ändern.

Das jüngste „Herr der Ringe“-Spinoff ist „Die Ringe der Macht“, die Prime-Video-Serie, die Tausende von Jahren vor den Ereignissen in Tolkiens Büchern spielt.