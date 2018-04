„Herr der Ringe“-TV-Serie auf Amazon: Gigantisches Budget, viele Staffeln

Seit Jahr und Tag behauptet Google, dass das erklärte Unternehmensziel sei, nichts Böses zu tun. Für Neil Young ist das reiner Zynismus, wie er am Freitag (23. Februar) mit einem jetzt schon berüchtigten Wutanfall in einem Beitrag auf seiner Homepage und den „Neil Young Archives“ kundtat. Der Musiker beschuldigte Google und andere Technikunternehmen ihren Reichtum auf dem Rücken der Musik aufzubauen und den Künstlern nichts zu zahlen. Young: „Heute, im Zeitalter von Facebook, Google und Amazon, ist es schwer zu sagen, ob ein neuer Musikkünstler es so machen kann, wie wir es einst hinbekommen haben. Die Tech-Giganten haben einen Weg…